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Вторник 21 января

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Стоматолог-эндотонист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей"

Стоматолог-эндотонист Виктория Голова: "Я сохранила красивые и счастливые улыбки тысячам людей"
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Виктория Голова выбрала профессию, руководствуясь главной для себя и важной для общества целью – помогать людям. Поставив себе цель стать первоклассным стоматологом, Виктория уверенно шла к ней. Она с золотой медалью окончила школу, а затем и престижный вуз. Виктория прошла обучение у ведущих докторов Европы и США. И теперь она работает в севастопольской клинике, куда ее пригласили в качестве высококлассного микроскописта-эндодонтиста, который спасает зубы в самых сложных ситуациях, когда другие врачи предлагают удаление.

Виктория, быть врачом — это призвание. Это неоспоримый факт. Почему вы выбрали медицину и именно стоматологию? В вашей семье были врачи?

Я первый врач в семье, но выбрала профессию стоматолога не случайно. Когда я еще училась в старших классах школы, задумывалась, кем я могла бы стать, чтобы быть полезной обществу. В моем родном Воронеже находится крупнейший медицинский вуз, входящий в ТОП-5 медицинских вузов России. Я очень хотела помогать людям. И поэтому, когда в 2011 году успешно сдав экзамены по четырем профильным предметам и окончив школу с золотой медалью, я как один из лучших кандидатов поступила на бюджет стоматологического факультета Воронежского медицинского университета им. Н.Н.Бурденко.

Фото: пресс-служба

В вузе вы не только учились, но и успевали вести научную деятельность, выступать с лекциями перед студентами, побеждать на олимпиадах. Наверняка, хотелось еще и погулять и на свидания сбегать… Как вы все успевали, что давало вам силы?

Все пять лет учебы в вузе я была старостой курса, а это знак большого доверия. Меня выбрали за активное участие в общественной жизни университета, за мою ответственность. Я очень серьезно подошла к должности старосты: наш курс был настоящей сплоченной командой и показывал высокие результаты в учебе. Также я получала повышенную стипендию за каждый год учебы в университете за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной деятельности.

Фото: пресс-служба

Вас можно назвать уникальным специалистом. Вы микроскопист, эндодонтист, который спасет зубы пациентов в случаях, когда другие врачи настаивают на удалении. Почему вы выбрали это направление? Скольким пациентам вы уже помогли сохранить родные зубы и счастливые улыбки?

К сожалению, во многих случаях врачи не стремятся сохранить больной зуб, им проще его удалить и установить дентальный имплантат. Моя же задача — сохранить зуб. И в работе я использую операционный микроскоп, который увеличивает изображение до 40 раз, что помогает детально рассмотреть тончайшие структуры зуба. За годы работы я помогла более чем двум тысячам пациентов получить здоровую и красивую улыбку. Работа с микроскопом требует высокой квалификации и точности. Лечение у стоматолога-эндодонтиста сугубо эксклюзивное. Его нельзя сравнивать с традиционными установкой пломбы или лечения корневых каналов у стоматолога широкого профиля. Многим может показаться, что лечение у эндодонтиста дорогое, но если сравнить стоимость и результат работы, то второй момент окажется важнее, так как после посещения врача-эндодонтиста зуб будет служить намного дольше. Поэтому, если у вас есть проблемы с корневыми каналами или кисты, я настоятельно рекомендую обратиться к стоматологу-эндодонтисту.

Виктория, вы проходили стажировки за рубежом, учились у именитых врачей. Также вы посещаете профильные выставки по всему миру. Какие преимущества дает вам и вашим пациентам ваше непрерывное образование?

Хороший врач учится всю жизнь. Если он перестает работать над собой, то застревает в прошлом. В современном мире медицины постоянно происходит ускорение обмена информацией, появляются высокотехнологичные методы лечения. В 2022 году по приглашению я полетела в Тель-Авив, к одному из лучших стоматологов-эндодонтистов мира на курс по микроскопной эндодонтии. Я была ошеломлена тем уровнем, той организованностью, которые увидела в Израиле. После возвращения на первой же рабочей планерке рассказала коллегам о новых методах лечения. Изучив международных опыт, я написала и опубликовала несколько исследовательских статей в научно-популярных журналах.

Сейчас, кроме того, что вы много работаете, учитесь, вы еще и руководите проектом "Здоровая молодежь — сильное государство". Чем вас привлек проект, в чем его важность?

Учеба и работа — это основные направления в моей жизни. Я вижу, что стоматологическое просвещение в нашей стране находится на недостаточно высоком уровне. Поэтому еще будучи студенткой медицинского вуза, в 2012 году я начала организовывать лекции о здоровье в школах. "Здоровая молодежь — сильное государство — это некоммерческий проект, нацеленный на развитие лучших условий для жизни каждого человека в стране.

Фото: пресс-служба

Как вы оказались в клинике Dr. Siemens? Не планируете ли вы в будущем работать за границей, ведь российские высококлассные специалисты высоко ценятся за рубежом?

В июле 2021 года клиника нуждалась в хорошем специалисте. Я откликнулась на их вакансию, и меня приняли на работу как специалиста — эндодонтиста-микроскописта. В 2023 году я впервые прилетела в США на крупнейшую стоматологическую выставку в Нью-Йорке, где познакомилась со многими зарубежными коллегами. Что касается работы в США врачом, то, чтобы там работать стоматологом, нужно получить лицензию. Ее выдают после двух-трех лет обучения по специальной программе для иностранных стоматологов или по программе резидентуры. Профессия стоматологов входит в топ-3 востребованных профессий в США с высокой заработной платой. Я знаю порядка 20 специалистов из России и стран бывшего СССР, которые в свое время подтвердили диплом врача с США и зарекомендовали себя там прекрасными специалистами. Одним словом, это перспективное направления и именно им я сейчас занимаюсь.

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21 января 2025, 09:46
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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