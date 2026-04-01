Схождение Благодатного огня под замком: паломников не пустят к главной святыне

Власти Израиля решили перекрыть доступ к святыням из-за отсутствия бомбоубежищ в Старом городе.



Миллионы верующих по всему миру в шоке: главная церемония года в Иерусалиме пройдет за закрытыми дверями. Полиция Израиля официально обьявила, что Старый город будет закрыт для паломников во время схождения Благодатного огня.

Это решение не возникло на пустом месте, хотя многие до последнего надеялись на чудо. Власти Израиля решили перекрыть доступ к святыням из-за отсутствия бомбоубежищ в Старом городе. Узкие древние улочки Иерусалима совершенно не приспособлены к современным угрозам. Если начнется обстрел, тысячам людей будет просто некуда бежать. Безопасность в этот раз поставили выше религиозных традиций, и спорить с этим трудно, учитывая накаленную обстановку в регионе.

Ситуация вокруг храма Гроба Господня обострилась еще в конце зимы. С 28 февраля главную святыню христианского мира фактически закрыли для свободного посещения. Причина — конфликт между Ираном и Израилем. Власти прямо говорят: район опасен. И это не просто слова. Недавно дошло до того, что в храм не хотели пускать даже латинского патриарха Пьербатисту Пиццабаллу. Ему запретили проводить мессу в Вербное воскресенье, прикрываясь заботой о его же жизни. Только после громких протестов политиков и личного приказа премьера Биньямина Нетаньяху священнику разрешили войти внутрь.

Но если для высшего духовенства еще делают исключения, то обычным людям в этот раз не повезло. И хотя многие верующие готовы рисковать собой ради того, чтобы увидеть схождение огня своими глазами, государство такой ответственности на себя брать не хочет.

Храм Гроба Господня остается закрытым, и когда ситуация изменится — никто не знает. Пока на Ближнем Востоке не станет спокойнее, паломникам придется довольствоваться телетрансляциями. Это грустно, но такова реальность.