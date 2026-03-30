Елена Подкаминская развелась с мужем Тесты Татьяна Васильева попала под машину Игры Сонник

Топ новостей недели

Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрееСтарые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделалаЖестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделалиПугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной БулановойДопелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой

Лента новостей

Воскресенье 29 марта

00:19Удача уйдет навсегда: какую вещь ни в коем случае нельзя отдавать 30 марта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Удача уйдет навсегда: какую вещь ни в коем случае нельзя отдавать 30 марта

166

Раньше строго запрещалось отдавать из дома любые детские вещи или продукты, если в семье есть маленький ребенок, чтобы не передать его счастье другому человеку.

30 марта в народном календаре — это день Алексея Теплого. Раньше верили, что именно в это время зима окончательно сдается, а весна вступает в свои права. С крыш бегут ручьи, а солнце начинает греть по-настоящему. Наши предки говорили: "Алексей — с гор потоки". Это был важный день, когда природа просыпалась, и к нему относились с большим почтением, соблюдая старые правила.

Этот день оброс множеством суеверий, к которым относились очень серьезно. Главный запрет касался домашнего имущества и еды. Считалось, что 30 марта через порог нельзя передавать даже стакан соли или кусок хлеба. Люди верили, что вместе с вещью из семьи уходит "доля" — личная удача и благополучие. Поэтому в долг в этот день не давали ни копейки, а подозрительных просителей на порог старались не пускать.

Еще одной важной традицией была талая вода. Ей приписывали почти магические свойства. Женщины умывались ею прямо на улице, чтобы кожа оставалась чистой, свежей и белой. Старики протирали больное тело и суставы, надеясь, что весенняя вода смоет все зимние хвори. Если в доме был младенец, его обязательно обтирали водой из растопленного чистого снега — верили, что это лучшая защита от дурного глаза.

Мужчины в этот день отправлялись в лес за первым березовым соком. Его называли "живой водой" и пили всей семьей для восстановления сил после долгой зимы. Из березовых почек готовили целебные настои, а кору использовали для домашних нужд. Если в лесу находили распустившуюся вербу, ее ветки несли в дом. Это считалось добрым знаком: верба должна была принести мир и уберечь родных от затяжных ссор. Пчеловоды в этот день первый раз выносили ульи на солнце, чтобы пчелы почувствовали тепло. Хороший облет 30 марта обещал много меда к осени.

Следили и за знаками природы. Если в небе видели журавлей — значит, лето уже совсем близко и морозов больше не будет. Ясная и тихая погода на Алексея Теплого обещала богатый урожай хлеба и удачный год. А если вдруг шел снег или дождь, люди расстраивались и готовились к трудному, холодному лету.

Сегодня мы редко верим в приметы буквально, но в этих правилах есть своя мудрость. 30 марта — это время, когда стоит замедлиться и подумать о своем доме и близких людях. Может быть, не стоит суетиться и раздавать свою энергию и вещи направо и налево. Весна — это начало новой жизни, и встретить ее лучше в спокойствии, сохраняя тепло и уют внутри своей семьи. Когда вокруг все обновляется, важно просто быть честным с собой и ценить то, что у вас есть. Тогда и удача никуда не уйдет.

Шоу-бизнес в Telegram

30 марта 2026, 00:19
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Как не потерять все деньги 29 марта, в Тележный день: приметы и поверья

Не делайте эту бытовую процедуру ни в коем случае 28 марта, чтобы не потерять все здоровье

Как "сове" легко проснуться на несколько часов раньше и чувствовать себя бодро

Существует особая методика подготовки организма, которая позволяет даже заядлым "полуночникам" безболезненно пережить экстремально ранний подъем. Когда впереди ждет ранний авиарейс или ответственный экзамен, простого звонка будильника в нужное время часто оказывается недостаточно.

Ноги отказывают перед переменами: почему суставы начинают болеть в самый ответственный момент

Иногда наше тело буквально мешает нам сделать шаг, которого мы боимся в глубине души. Ноги — это наша опора и единственный способ двигаться к цели.

Секрет долголетия раскрыт еще много лет назад: нужно просто делать это каждый день

Ученые провели эксперимент в прошлом веке и кардинально поменяли представление о жизни. Еще сто лет назад врачи думали, что движение только вредит человеку.

Как не потерять все деньги 29 марта, в Тележный день: приметы и поверья

В этот день старые приметы строго запрещают любые финансовые дела, иначе деньги просто перестанут задерживаться в вашем кошельке. 29 марта в народном календаре называют Саввиным днем или Тележным днем.

Болезнь как прикрытие: почему ваш организм специально выбирает свалиться с ног в самый неподходящий момент

Иногда наше тело укладывает нас в постель только ради того, чтобы мы наконец получили законное право на отдых или каплю внимания. Вы когда-нибудь замечали, что простуда или дикая головная боль случаются ровно тогда, когда на работе аврал или нужно принять тяжелое решение? Многие думают, что это просто совпадение или слабый иммунитет.

Выбор читателей

28/03СбтНе делайте эту бытовую процедуру ни в коем случае 28 марта, чтобы не потерять все здоровье 28/03СбтСпите как ни в чем не бывало: почему кофе на одних действует как снотворное, а на других – нет 28/03СбтЧек потерян, но деньги вернут: юрист раскрыл хитрый способ проучить наглых продавцов 28/03СбтБолезнь как прикрытие: почему ваш организм специально выбирает свалиться с ног в самый неподходящий момент 29/03ВскКак не потерять все деньги 29 марта, в Тележный день: приметы и поверья 29/03ВскСекрет долголетия раскрыт еще много лет назад: нужно просто делать это каждый день