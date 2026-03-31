Ушел навсегда: легендарный комик из "Масок" больше не выйдет на сцену

Сердце артиста не выдержало огромной нагрузки.



Владимиру Комарову было всего 62 года. Весть о его уходе пришла из Одессы. Актер, который много лет смешил миллионы зрителей, покинул нас. О случившемся рассказали его коллеги из театра "Маски". Для многих это известие стало громом среди ясного неба. Ведь Владимир всегда казался человеком, полным жизни и энергии.

Врачи подтвердили, что причиной трагедии стала сердечная недостаточность. Сердце артиста не выдержало огромной нагрузки. Прощание с ним состоится первого апреля. Коллеги пишут, что он был удивительно харизматичным, добрым и по-настоящему талантливым. Без него "Маски" уже никогда не будут прежними. В социальных сетях театра появилось сообщение, полное боли. Там говорят, что слов просто нет.

Жизнь Владимира была полна неожиданных поворотов. Он родился в Кировоградской области, но вырос в Одессе. Сначала он получил образование в институте пищевой промышленности. Потом была суровая школа жизни — три года службы матросом на Северном флоте. Только в середине восьмидесятых он пришел в труппу "Маски". Был небольшой перерыв на работу в киевском театре "Шарж", но в 1989 году он вернулся. Именно этот период стал для него по-настоящему ярким.

Он запомнился не только по телешоу. Вместе с Алексеем Агопьяном они сделали смешной дуэт "Одеколон". Еще Владимир увлекался музыкой и выступал с группой "Д-ръ БрМенталь". На его счету роли в двадцати фильмах. Было у него и дело для души — он профессионально изготавливал курительные трубки. В мире мастеров его знали под псевдонимом Владимир Сальве.

Комаров умел быть разным, но всегда оставался честным со зрителем. Его юмор не был злым. Он просто жил на сцене и дарил людям радость в непростые времена. Тяжело осознавать, что таких артистов старой школы становится все меньше. Нам остается только пересматривать старые выпуски и вспоминать его добрую улыбку. Светлая память мастеру, который умел рассмешить каждого без лишних слов. Он ушел, но его образы навсегда останутся в истории нашего кино и телевидения.