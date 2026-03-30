Понедельник 30 марта

10:38"Спорт и секс!": Сергей Бурунов раскрыл правду о том, как скинул 17 килограммов
"Спорт и секс!": Сергей Бурунов раскрыл правду о том, как скинул 17 килограммов

Актер честно рассказал, почему он перестал бояться холодильника и начал вставать на лыжи ради любимой женщины.

Фильм "Домовенок Кузя 2" всего за неделю собрал в прокате рекордные 273 миллиона рублей. Главного героя озвучил Сергей Бурунов, который на премьере приковал к себе все взгляды. Поклонники заметили, что артист сильно изменился — он заметно постройнел и посвежел. Журналисты сразу засыпали его вопросами о диетах, но Бурунов ответил в своем стиле, без лишней скромности, сообщает Клео.ру.

Актер признался, что еще недавно весил 102 килограмма, а сегодня на весах — всего 85. Секрет оказался не только в физической активности. Сергей уверен, что главное — не воевать с собственным телом.

"Во-первых, правильное питание. Надо быть подальше от холодильника: поменьше есть мучного, молочного, сахара. Но не запрещать. Мозг – страшная штука, ему нельзя ничего запрещать. Но ограничить можно и нужно. Ну, и во-вторых, спорт и секс! – уверен актер.

Поэтому Бурунов выбрал путь разумных ограничений. Но одних диет мало. Огромную роль в преображении сыграла его любимая женщина. Она не просто гордится успехами актера, но и полностью контролирует его образ жизни: следит за стилем и питанием. Именно она приобщила Сергея к плаванию и силовым тренировкам.

Актер со смехом вспоминает, как год назад его буквально заставили встать на горные лыжи. Он признается, что поначалу долго "корячился", но в итоге освоил навык. Теперь дисциплина и поддержка близкого человека помогают ему держать форму и справляться с рабочими нагрузками. Озвучивать сказочных героев сложно, ведь детей не обманешь — им нужна только "точная правда" в каждом звуке.

Сам артист в реальной жизни далек от мистики. Он признался, что если бы встретил настоящего домового в своей квартире, то просто упал бы в обморок. Его с детства пугали сказочными существами, поэтому Кузя для него — персонаж исключительно экранный. Сейчас, по мнению Бурунова, всем очень не хватает тепла и нежности. Сказки стали так популярны у взрослых, потому что они позволяют людям хотя бы ненадолго переключить голову и отдохнуть от реальности. Когда вокруг все непросто, хочется верить в простые и добрые вещи.

30 марта 2026, 10:38
Сергей Бурунов. Фото: Youtube / @easycom.
Клео.ру✓ Надежный источник

