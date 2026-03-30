Голландский метод: всего одна привычка поможет вам высыпаться каждый день

Голландский метод: всего одна привычка поможет вам высыпаться каждый день
Проблема часто не в том, как вы уснули, а в том, как вас разбудили.

Многие просыпаются с тяжелой головой и чувствуют себя разбитыми, даже если проспали положенные восемь часов. Утро превращается в пытку, а первые часы на работе уходят на попытки просто прийти в себя. Мы привыкли думать, что для хорошего сна нужна полная темнота, поэтому покупаем плотные шторы и маски на глаза. Но именно это мешает нам просыпаться бодрыми. Жители Нидерландов давно используют простой прием: они просто перестали закрывать окна на ночь.

Этот подход называют "голландским методом". Его суть в том, чтобы позволить утреннему свету самому управлять вашим пробуждением. Проблема часто не в том, как вы уснули, а в том, как вас разбудили. Когда вы спите в абсолютно темной комнате, ваш мозг не получает никаких сигналов о том, что ночь закончилась. В итоге резкий звонок будильника застает организм врасплох. Вас буквально выдергивает из глубокой фазы сна, и тело не успевает перестроиться. Отсюда и берется этот "туман" в голове, который не проходит до самого обеда.

Если же шторы открыты, то, как только солнце начинает вставать, мозг фиксирует изменение освещенности. Он понимает: скоро пора вставать, и запускает нужные процессы. Уровень гормона сна мелатонина падает, а уровень кортизола, который отвечает за бодрость, начинает плавно расти. За 30–40 минут до реального подьема вы переходите из глубокого сна в легкую фазу.

В итоге к моменту звонка будильника ваше тело уже готово к активности. Вы открываете глаза с ясной головой, потому что процесс был естественным и постепенным. Будильник в этом случае не бьет по нервной системе, а просто ставит финальную точку. Через несколько дней такой практики внутренние часы организма выравниваются. Вы заметите, что вечером вас начинает клонить в сон в одно и то же время, а утром не нужно долго "раскачиваться".

Конечно, в городе этот метод работает не всегда. Яркие фонари под окнами или рекламные щиты могут мешать засыпать вечером. В этом случае на помощь приходят технологии. Можно купить световой будильник — это специальная лампа, которая имитирует рассвет прямо у вас на тумбочке. Она начинает светиться очень слабо за полчаса до подьема и постепенно наращивает яркость. Эффект будет таким же, как от солнечных лучей: мозг подготовит вас к новому дню заранее.

Это самый дешевый и простой способ вернуть себе энергию. Не нужно пить горстями витамины или литрами кофе. Попробуйте хотя бы пару дней не задергивать шторы, и вы почувствуете разницу. Организм сам знает, как правильно просыпаться, ему нужно просто немного помочь. Ясная голова и хорошее настроение по утрам стоят того, чтобы один раз поменять привычку.

30 марта 2026, 19:24
Фото: freepik.com
MAX / Биокахеры✓ Надежный источник

Нарушивший закон Киркоров "надел черную водолазку" и вышел на связь с поклонниками
Экзотика против маразма: норвежцы нашли способ почистить мозг от мусора
До 60 лет не дотянет: известный врач вынес пугающий приговор Анастасии Волочковой
"Спорт и секс!": Сергей Бурунов раскрыл правду о том, как скинул 17 килограммов
Носит маску: стало известно, почему на новом фото у Пугачевой нет ни одной морщины
