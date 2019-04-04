Двойник Маркл показала роскошные формы

Пользователи отыскали женщину, которая как две капли воды похожа на герцогиню Сассекскую – модель plus-size Эрику Лорен. Манекенщица ведет собственную страницу в Instagram, где выкладывает кадры, сделанные во время различных фотосессий. Некоторые снимки носят весьма пикантный характер. "Дни.ру" подготовили репортаж о модели.
Любопытно, что сама знаменитость знает о сходстве с Меган Маркл. Женщине приятно, что ее сравнивают с королевской особой. "Кроме того, как и она, я тоже метиска. Кстати, я видела ее детские фотографии и была удивлена, что и в детстве мы были чрезвычайно похожи", – приводит ее слова Metro.
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