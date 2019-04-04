Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 4 апреля
Лента новостей
14:37
Знаменитый актер со слезами на глазах раскрыл свою связь с Глаголевой
14:29
Двойник Маркл показала роскошные формы
14:15
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
14:08
Дану Борисову заманили к пьяным мужикам
14:02
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом
14:01
Жителей Подмосковья поразило солнечное гало
13:48
Госдума упрощает закупки в сфере культуры
13:41
Собчак погнали поганой метлой из-за издевательств
13:29
Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве
13:25
Ученые предупредили о вымирании дельфинов
12:56
Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд
12:46
Экс-солистка "ВИА Гры" удивила снимком без косметики
12:46
Сын обнародовал секретное фото Нагиева
12:31
В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице
12:10
Барановская и Аршавин обратились к дочери
12:09
Дума защитила спокойствие жителей многоквартирных домов
12:05
Родные делят шикарное наследство Булдакова
12:01
Затравленная Малышева ответила на нападки
11:59
Американцы отдают бешеные деньги за огуречный рассол
11:22
88-летний Краско снова собрался жениться
11:16
Длинноногая Рудковская в черном платье восхитила народ
10:48
Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой
10:41
Макаревич взорвался из-за наглой лжи
10:39
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
10:36
Сенсационные данные "мутной" истории Юлии Началовой
09:59
"Бухала, шаталась": раскрыто позорное прошлое Ларисы Гузеевой
09:56
Маркл бросила дерзкий вызов Миддлтон
09:44
Аутсайдер Порошенко согласился участвовать в шоу Зеленского
09:28
Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни
09:04
Первый канал просят найти управу на зарвавшуюся Малышеву
08:49
"Меня предали мать, дочь и бывший муж": Волочкова закатила истерику Собчак
08:41
На Тишинке открывается весенняя выставка "Атмосфера творчества"
08:20
Жуткое ДТП в Подмосковье унесло шесть жизней
08:15
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День четвертый
06:31
Путин поставил жесткие условия попрошайке Лукашенко
04:06
Участник шоу "Дом-2" слился в поцелуе с моллюском назло бывшей
02:21
Артемий Лебедев размазал шипящую детоненавистницу Божену Рынскую
00:15
Бузову заподозрили в использовании черной магии
22:01
Странное увлечение нового знакомого довело Чехову до тошноты
21:59
Униженный Порошенко получил звонкую оплеуху от Меркель
21:30
Тайно родившая Заворотнюк вновь принимала поздравления
21:03
Разин признался в близости с Пугачевой
20:33
Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
20:32
"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку
20:31
Кривляющаяся Бузова усомнилась в своей адекватности
20:29
В Башкирии пенсионер на внедорожнике сбил женщину и скрылся c места ДТП
19:46
Ахеджакова влезла в омерзительный скандал с русофобом Паниным
19:06
Растянувшаяся Навка произвела фурор
19:03
"Моя любимая": дрожащий Булдаков расплакался перед смертью
18:30
"Фу. Я хочу помыть руки": Собчак нашла в спальне Волочковой нечто ужасное
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Является ли "Транснефть" привлекательной для акционеров
Москвичей просят отложить смену зимней резины
"Это демон": Богомолов взбесился от выходки Собчак
Убийство известного музыканта в США сняли на видео
Потерпевшая поражение Пугачева: От этого никуда не денешься
Простолюдинка Маркл схлестнулась с элегантной Миддлтон
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Апрель 4, 2019
просмотры: 123

Двойник Маркл показала роскошные формы

567

Пользователи отыскали женщину, которая как две капли воды похожа на герцогиню Сассекскую – модель plus-size Эрику Лорен. Манекенщица ведет собственную страницу в Instagram, где выкладывает кадры, сделанные во время различных фотосессий. Некоторые снимки носят весьма пикантный характер. "Дни.ру" подготовили репортаж о модели.

Любопытно, что сама знаменитость знает о сходстве с Меган Маркл. Женщине приятно, что ее сравнивают с королевской особой. "Кроме того, как и она, я тоже метиска. Кстати, я видела ее детские фотографии и была удивлена, что и в детстве мы были чрезвычайно похожи", – приводит ее слова Metro.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков

3 апреля не стало популярного артиста

567

Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь

На ее страницу в Instagram подписались более 1,6 миллиона человек

567

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

Телеведущая посетила показ Беллы Потемкиной

567
567
567

Орейро в полупрозрачном наряде покорила Москву

Она дала сольный концерт в Крокус Сити Холле

567

Иссохшая Чурикова пришла за наградой

Актриса получила "Золотую маску"

567

Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

Артисты получили свои награды

567

Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем

Певица покорила талантом и сексуальностью

567

Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке

Актриса предстала в светлом брючном костюме

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Печальное известие: ликвидировали Диану Арбенину

Поклонники певицы бьют тревогу
Шоу-бизнес

"Моя любимая": дрожащий Булдаков расплакался перед смертью

Опубликовано одно из последних видео с актером

Политика

"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку
Зеленский добил загнанного в угол Порошенко
НАТО вводит корабли в Керченский пролив
Тимошенко списали в утиль

Шоу-бизнес

Знаменитый актер со слезами на глазах раскрыл свою связь с Глаголевой
Дану Борисову заманили к пьяным мужикам
Собчак погнали поганой метлой из-за издевательств
Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве

Проишествия

На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни

Артистка не смогла справиться с переживаниями
Шоу-бизнес

Маркл бросила дерзкий вызов Миддлтон

Меган не собирается брать пример с Кейт
Спорт

Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз

"Где здесь фигурное катание?" – спросила Анна Погорилая
Шоу-бизнес

Первый канал просят найти управу на зарвавшуюся Малышеву

От телеведущей требуют извинений

Гороскоп

Бузову заподозрили в использовании черной магии
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде
Оскандалившемуся Серебрякову вручили престижную премию

Спорт

Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой
"Роковая красавица": Загитова восхитила новым имиджем
Плющенко объявили врагом российского фигурного катания

Регионы

Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Названа нелепая причина строительства Крымского моста
Колледж в Петербурге затопило кипятком (видео)
Чиновники сбежали с постов после постыдного курьеза

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru