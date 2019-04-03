Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков

Сегодня, 3 апреля, стало известно о смерти популярного актера Алексей Булдакова.Артист приобрел известность благодаря ролям в таких лентах, как "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", "Ширли-мырли". Сообщается, что причиной смерти 68-летнего стала острая сердечная недостаточность.
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