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Апрель 3, 2019
просмотры: 123

Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков

567

Сегодня, 3 апреля, стало известно о смерти популярного актера Алексей Булдакова.Артист приобрел известность благодаря ролям в таких лентах, как "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки", "Ширли-мырли". Сообщается, что причиной смерти 68-летнего стала острая сердечная недостаточность.

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