Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета

Этот зеленый продукт обошел в рейтинге все экзотические фрукты и стал абсолютным чемпионом по пользе для нашего организма.

Ученые долго спорили, какой продукт можно считать самым полезным для человека. В итоге эксперты проанализировали 41 вид фруктов и овощей. Они сравнивали буквально все: витамины, минералы, активные вещества и, конечно, калории. Результат удивил многих, хотя ответ всегда лежал на поверхности. Абсолютным лидером рейтинга стала брокколи. Она набрала 100 баллов из 100 возможных, оставив далеко позади даже дорогие и модные суперфуды.

Мы часто воспринимаем брокколи как скучный гарнир из детского сада, но на деле это настоящая аптечка на тарелке. Всего одна чашка этой капусты обеспечивает организм витамином К выше суточной нормы. Это критически важно для здоровья костей и нормальной свертываемости крови. Если вы хотите, чтобы ваш скелет оставался крепким долгие годы, брокколи должна быть в меню постоянно. Но это только начало списка ее достоинств.

В ней содержатся ударные дозы витаминов С и А. Это база для крепкого иммунитета, хорошего зрения и чистой кожи. Но самое ценное в брокколи — это набор антиоксидантов и фитохимических соединений. Эти сложные слова означают простую вещь: овощ помогает вашим клеткам защищаться от внутренних воспалений и так называемого окислительного стресса. По сути, это естественная защита от преждевременного старения и многих хронических болезней.

При всей этой пользе в брокколи практически ноль калорий. Это делает ее идеальным продуктом для любого рациона, особенно если вы хотите привести себя в форму. Она дает чувство сытости за счет клетчатки, но не добавляет лишних сантиметров на талии. К тому же брокколи отлично поддерживает работу кишечника и запускает естественные процессы детокса. Организм очищается без всяких сомнительных марафонов и дорогих процедур.

Интересно, что в списке из 41 продукта были и апельсины, и яблоки, и хваленый шпинат. Но именно брокколи показала идеальный баланс. В ней минимум калорий и максимум плотности питательных веществ. Эксперты уверены: регулярное употребление этого овоща заметно снижает риск проблем с сердцем и сосудами.

Конечно, многие не любят ее вкус. Но секрет в том, что ее просто не нужно переваривать до состояния каши. Слегка припущенная на пару или запеченная в духовке с каплей оливкового масла, она сохраняет все свои сто баллов пользы. Это самый простой и дешевый способ инвестировать в свое здоровье уже сегодня. Теперь, когда наука официально признала брокколи лучшим овощем в мире, проходить мимо нее в магазине станет гораздо сложнее. Ведь это самый короткий путь к долголетию, который можно купить за копейки.