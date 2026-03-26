Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета

Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиянБудущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян "20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции "Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании "Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

19:33Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета 17:29Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку 15:08Названа самая популярная артистка России 14:51На регпортале Подмосковья оформили более 20,5 тыс. повторных свидетельств о ЗАГС 12:12Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака 10:57Союзники России выступили с экстренным заявлением по Ирану 10:53Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы 09:32Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену 00:02Всего 15 минут уделите этому ритуалу 26 марта, чтобы надолго обрести здоровье и энергию 19:31Ученые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 17:04Появившаяся в неожиданном амплуа певица Юта о смене профессии: Если предложит – отказать не смогу 15:35"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 13:03Конец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени 10:23Жестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала 09:43На Московской неделе моды обсудили инструменты развития брендов через маркетплейсы 09:34Делали так постоянно: стало известно, лекарство в какой форме нельзя принимать ни в коем случае 04:27Не лечится: врач рассказала, почему не все таблетки могут избавить от боли в горле 00:38Бросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год 19:36Вы все еще чистите зубы только один раз в день? Ученые рассказали чем это грозит 17:26Пугачева и Галкин* нашли способ спасти свой замок в Подмосковье: вот что они сделали 15:10Диеты больше не работают: Анна Семенович честно рассказала, как на самом деле сбросила лишние килограммы 13:35Лиза Арзамасова изменилась до неузнаваемости: что случилось со звездой "Папиных дочек" 11:57Жители Подмосковья за месяц купили более 31 млн литров молока и кефира 11:48"Прости меня, пожалуйста": расправившийся с бабушкой и братом пасынок Стаса Намина разрыдался в суде 10:26Бюджеты не спасли: как Хабенский и камерная драма обошли исторические блокбастеры на премии "Ника" 09:48Старые таблетки в мусорку: Мясников раскрыл, какое средство лечит изжогу в десять раз быстрее 01:05Совершите это нехитрое действие 24 марта, чтобы получить гору денег 17:10Одинокая домохозяйка в берете: почему Галкин* бросил больную Пугачеву одну на Кипре 16:57Ничего не грузит, все бесит: почему перебои с интернетом переживаются как личная катастрофа. 16:04Не нужны никакие гаджеты: чтобы хорошо выспаться, нужно просто делать это 13:16Допелась до больничной койки: что на самом деле произошло с Татьяной Булановой 12:30Хватит кормить аптеки: ваша поясница разваливается не от грыж, а именно от этого 11:18Сергей Собянин рассказал об инновациях московских компаний в строительстве 11:09Пользователей сервиса "Мосбилет" приглашают на встречу с космонавтом 10:57"Даже когда она молчит, она транслирует": Светлана Сурганова – о невероятной манкости Елены Яковлевой 09:26Счастье в кубе: Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями 02:11Старые долги: как не стать финансовым заложником на Василису, 23 марта 20:36Все может пойти прахом: названы даты в апреле 2026 года, когда опасно принимать решения 16:51Мстить или простить: 5 детективов, исследующих психологию жертвы 12:55Деньги на ветер: 3 верных признака, что ваш витамин D3 – подделка 08:05Сорок птиц несут весну: какой тайный обряд 22 марта спасет ваш урожай 19:24Удача сама постучится в дверь: названы даты в апреле 2026 года, когда деньги и успех будут на вашей стороне 15:25Мозг просто отключается: такое пробуждение может навредить вашему здоровью и подорвать нервную систему 12:52Без квартиры и миллионов: эксперт объяснил, почему Лариса Долина никогда не увидит своих денег 08:50Принесите это в дом 21 марта, чтобы навсегда избавиться от болезней и бед 19:45Юрист раскрыл, что на самом деле ждет Лерчек после выхода из-под ареста 17:58Московская область примет форум по цифровизации коммунальной инфраструктуры 17:20Смерти больше некого бояться: ушел из жизни легендарный Чак Норрис 16:05Болезнь как приговор: почему больная онкологией Лерчек винит во всем следователей 14:28Смолов на скамье подсудимых: почему звезде футбола грозит реальный срок после роковой ночи в кафе
Дни.ру
Идеальный продукт найден: ученые поставили 100 баллов из 100 обычному овощу из супермаркета

Этот зеленый продукт обошел в рейтинге все экзотические фрукты и стал абсолютным чемпионом по пользе для нашего организма.

Ученые долго спорили, какой продукт можно считать самым полезным для человека. В итоге эксперты проанализировали 41 вид фруктов и овощей. Они сравнивали буквально все: витамины, минералы, активные вещества и, конечно, калории. Результат удивил многих, хотя ответ всегда лежал на поверхности. Абсолютным лидером рейтинга стала брокколи. Она набрала 100 баллов из 100 возможных, оставив далеко позади даже дорогие и модные суперфуды.

Мы часто воспринимаем брокколи как скучный гарнир из детского сада, но на деле это настоящая аптечка на тарелке. Всего одна чашка этой капусты обеспечивает организм витамином К выше суточной нормы. Это критически важно для здоровья костей и нормальной свертываемости крови. Если вы хотите, чтобы ваш скелет оставался крепким долгие годы, брокколи должна быть в меню постоянно. Но это только начало списка ее достоинств.

В ней содержатся ударные дозы витаминов С и А. Это база для крепкого иммунитета, хорошего зрения и чистой кожи. Но самое ценное в брокколи — это набор антиоксидантов и фитохимических соединений. Эти сложные слова означают простую вещь: овощ помогает вашим клеткам защищаться от внутренних воспалений и так называемого окислительного стресса. По сути, это естественная защита от преждевременного старения и многих хронических болезней.

При всей этой пользе в брокколи практически ноль калорий. Это делает ее идеальным продуктом для любого рациона, особенно если вы хотите привести себя в форму. Она дает чувство сытости за счет клетчатки, но не добавляет лишних сантиметров на талии. К тому же брокколи отлично поддерживает работу кишечника и запускает естественные процессы детокса. Организм очищается без всяких сомнительных марафонов и дорогих процедур.

Интересно, что в списке из 41 продукта были и апельсины, и яблоки, и хваленый шпинат. Но именно брокколи показала идеальный баланс. В ней минимум калорий и максимум плотности питательных веществ. Эксперты уверены: регулярное употребление этого овоща заметно снижает риск проблем с сердцем и сосудами.

Конечно, многие не любят ее вкус. Но секрет в том, что ее просто не нужно переваривать до состояния каши. Слегка припущенная на пару или запеченная в духовке с каплей оливкового масла, она сохраняет все свои сто баллов пользы. Это самый простой и дешевый способ инвестировать в свое здоровье уже сегодня. Теперь, когда наука официально признала брокколи лучшим овощем в мире, проходить мимо нее в магазине станет гораздо сложнее. Ведь это самый короткий путь к долголетию, который можно купить за копейки.

26 марта 2026, 19:33
Фото: freepik.com
MAX / Биокахеры✓ Надежный источник

Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день

Эта ягода вмиг избавит от бессонницы: секрет крепкого сна, который скрывался в обычном стакане сока

Доктор Мясников раскрыл, сколько на самом деле витамина Д необходимо человеку
Многие люди годами пьют лишние добавки просто потому, что их напугали несуществующим дефицитом. Сегодня проверять уровень витамина Д в крови стало обычной привычкой.

Названа самая популярная артистка России

Названа самая популярная артистка России
Молодая певица впервые возглавила "Музыкальный индекс BandLink", сместив с лидирующей позиции самого Басту. Раньше казалось, что лидерство Басты — это что-то незыблемое.

Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака

Небо почернело от тысяч птиц: жители Тель-Авива в панике ждут конца света из-за жуткого знака
Странные события в небе над Израилем заставили людей вспомнить древние пророчества и готовиться к худшему. Во вторник небо над Тель-Авивом буквально скрылось за огромным черным облаком.

Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы

Татьяну Васильеву переехала машина в самом центре Москвы
Народную артистку не спас даже пешеходный переход. Татьяна Васильева снова оказалась в центре тревожных новостей, но на этот раз не из-за новых ролей или скандальных интервью.

Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену

Стало известно, кто на самом деле вернул Михаила Ефремова на сцену
Об этом заявил Никита Михалков на встрече в Кремле. История Михаила Ефремова, которая казалась окончательно завершенной после трагического ДТП в центре Москвы, получила неожиданное продолжение.

25/03СрдЖестокий поступок Долиной на концерте вызвал волну негодования в сети: вот что она сделала 25/03Срд"Может не пережить очередное вмешательство": страдающей от болей Пугачевой требуется помощь русских врачей 25/03СрдУченые раскрыли, какие продукты навсегда избавят от камней в почках 25/03СрдБросьте монетку в воду: как 25 марта притянуть в дом удачу и достаток на весь год 25/03СрдКонец вечным мучениям: доктор Мясников раскрыл секрет, как навсегда забыть о мигрени 25/03СрдДелали так постоянно: стало известно, лекарство в какой форме нельзя принимать ни в коем случае