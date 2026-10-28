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Почему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться

Фото: magnific.com
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Этот мистический осенний день издревле считался периодом разгула коварных темных сил.

В среду, 28 октября 2026 года, православный мир чтит память преподобного Ефимия Осугского, а также святого Евфимия Печерского. В народном календаре эта дата закрепилась под суровым названием Ефим Осенний или Ефимий Пчельник. На Руси этот день встречали с глубоким тревогой: считалось, что именно в конце октября природа окончательно погружается во мрак, а вся нечистая сила — лешие, полуночницы и вредные кикиморы — перебирается из лесов и полей поближе к человеческому жилью, чтобы пакостить перед наступлением зимней стужи.

Особое внимание на Ефима уделяли главному символу домашнего уюта и женского труда — прялке. По преданиям, именно в эту пору невидимая кикимора начинала вредить хозяйкам: путать нитки, рвать кудель, бить горшки и пугать по ночам шорохами. Чтобы задобрить или отпугнуть вредного духа, женщины проводили специальные защитные обряды, окропляя углы святой водой и читая охранительные молитвы.

Проводы пчел и женские хлопоты с льняной куделью

Дневные часы на Ефима крестьяне старались посвятить завершению важнейших сезонных забот. Пасечники окончательно убирали ульи с пчелами в омшаники — специальные утепленные зимние погреба, чтобы насекомые благополучно пережили холода. Над закрытыми ульями произносили заговор на будущий медовый урожай.

Женщины и девушки садились за рукоделие. На Ефима Осеннего традиционно завершали трепание и очистку льна и конопли, готовя мягкие волокна для долгих зимних вечеров. Считалось, что работа с натуральными нитями в этот день принесет в дом достаток, если подойти к делу с чистыми помыслами и не нарушать древних табу.

Суровые запреты 28 октября: как не навлечь беду

Чтобы не спровоцировать гнев высших сил и не впустить в дом тяжелые недуги, на Ефима строго соблюдали вековые правила:

  • Категорически запрещалось затевать генеральную уборку, мыть полы, стирать белье и выбивать ковры. Предки верили, что с грязной водой или поднятой пылью можно случайно "вымыть" из избы семейное счастье, здоровье и денежную удачу, а заодно разгневать кикимору.
  • Нельзя было оставлять начатую работу на середину дня или бросать пряжу распутанной. Нарушение этого запрета грозило тем, что все дела пойдут прахом, а в жизни начнется полоса бесконечных затяжных проблем.
  • Строго воспрещалось стричь волосы, делать маникюр и смотреться в зеркало после наступления темноты. Считалось, что через зеркальную гладь в темное время суток можно отдать свою жизненную силу нечистой силе.
  • Опасались пускать в дом незнакомцев и брать в долг деньги или хлеб после захода солнца — это сулило скорое разорение.
  • Не рекомендовалось сквернословить, спорить с родственниками и плакать, чтобы не накликать на свой род затяжные болезни.

Природные подсказки: о чем шепчет погода

Внимательное наблюдение за окружающим миром 28 октября помогало предкам безошибочно определить, какой будет грядущая зима:

  • Если в день Ефима на небе нет туч, а солнце клонится к закату в чистом багровом мареве — впереди ждет резкое усиление морозов и сухая погода.
  • Комары, летающие по комнате в конце октября, предвещали удивительно теплую, мягкую и долгую зиму без сильных буранов.
  • Если вокруг луны в ночном небе виден светлый туманный круг — жди скорой снежной бури и метелей.
  • Утренний иней на траве и крышах домов говорил о том, что скоро ударят крепкие заморозки, а земля покроется прочным настом.

Проведите день Ефима Осеннего в тишине и спокойствии, отложите тяжелый бытовой труд, уделите время близким — и тогда никакая нечисть не сможет потревожить гармонию вашего очага.

Шоу-бизнес в Telegram

28 октября 2026, 00:50
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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