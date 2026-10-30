"Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании

Марина Газманова поделилась переживаниями, которые долго хранила после важного семейного события.

Жена Народного артиста РФ Олега Газманова заговорила о расставании в своем блоге в соцсетях. Поводом для ее откровенного признания стали грандиозные изменения в семье.

1 июля единственная дочь Марины и Олега Марианна вышла замуж за избранника по имени Максим. По некоторым данным, он занимается бизнесом и предпочитает оставаться вдали от публичной жизни. О торжестве супруга певца сообщила вскоре после свадьбы. А несколько месяцев спустя раскрыла подробности и поделилась своими чувствами. Марина призналась: семья мечтала не о роскошном приеме, а о празднике, который запомнится прежде всего искренними чувствами.

"Мы очень хотели, чтобы свадьба была не про роскошь, а про ЛЮБОВЬ. Чтобы в ней было много воздуха, света, природы, смеха и той самой близости, которую невозможно заказать у организаторов. И все получилось!" — рассказала Газманова.

Сначала молодые получили благословение священника, затем отправились в ЗАГС, а после регистрации брака пригласили близких на торжество. Марианна подготовила для особенного дня три наряда. Ее супруг, по словам Марины, тоже выглядел счастливым.

"Максим был таким счастливым красавцем, что я все время ловила себя на мысли: как же они подходят друг другу!" — отметила она.

Самым трогательным моментом вечера стали клятвы жениха и невесты. По словам Марины, их признания растрогали гостей до слез. А обручальные кольца молодоженам вынесла собака Максима. Необычная участница церемонии, как подчеркнула супруга артиста, добавила происходящему домашнего тепла.

Но за радостью праздника Марина увидела и другую сторону события. Свадьба дочери заставила ее задуматься о том, как меняются отношения родителей и детей, когда те становятся взрослыми и создают собственные семьи.

"Сначала мы учим их делать первые шаги, протягивая руки, чтобы они не упали. А потом наступает день, когда нужно эти руки разжать. Не потому, что они больше не нуждаются в нашей любви. А потому, что теперь рядом есть еще одна рука, за которую они хотят держаться всю жизнь. И как же важно в этот момент не удерживать, а БЛАГОСЛОВИТЬ", — поделилась Газманова.

Для Марины свадьба Марианны стала своеобразным расставанием — не с близким человеком, а с прежним этапом жизни. И ее можно понять, ведь это первая свадьба в семье Олега Газманова. Его старший сын Родион от первого брака прежде не был женат. Приемный сын Филипп также не состоит в браке.