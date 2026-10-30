Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Пятница 30 октября

10:48"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии 09:29 "Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании 00:5830 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки 20:16В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна 17:24Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках 17:04"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез 14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:19В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья" 12:57Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы 12:51Собянин: В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка 11:14Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя 11:10Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг 11:09С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА – Собянин  09:29Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус 00:32Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза 17:20Воробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья 17:15Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году 14:24Доктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 13:35Парламентская ассамблея ОДКБ призвала мировые парламенты защитить наследие Нюрнберга 11:18Деньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья 10:27Сергей Собянин рассказал, каким будет новый спортивный комплекс в Зябликове 09:39Директор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей 00:50Почему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться 16:51Адвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам 14:38Сергей Собянин: В Москве за три года построят 49 спортивных объектов 14:32Без лишних ожиданий: как "Умная госпитализация" помогает москвичам быстрее попасть на лечение 14:26"Она его ждала": сестра Михаила Ефремова выдала всю правду о личной жизни актера 13:58Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин" 12:42Озверевшая Дана Борисова выставила родную дочь воровкой и выжила из дома 11:56По программе "Приведи друга" в больницы Подмосковья пришли более 2,2 тысячи медиков 10:55"Если я буду что-то говорить, то получу наказание!": тайна жуткой гибели Сергея Соседова вышла наружу 09:29Не на шутку испуганная Долина пошла на отчаянный шаг после наказания за мигалки 03:16Эта примета 27 октября безошибочно укажет дату прихода зимы 00:14Назван простой обряд на Параскеву 27 октября, который подарит богатство и искупает в любви 18:00Собянин: Продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы 17:44AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов 16:54Скандалы на ровном месте и угрозы разрыва: как пережить полнолунный психоз и сохранить семью 15:16Свинец и кадмий в тарелке: модная экоупаковка оказалась скрытой угрозой для здоровья 13:55Вскрылась страшная тайна, почему Самойлова не посадила стрелявшего Джигана 12:08Смертоносный вирус вырвался на свободу: ВИЧ косит благополучных россиян и передается прямо в больницах 11:28Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово 10:51Нелепая оплошность на чужбине навсегда разлучила Аллу Пугачеву с "Кристиной" 09:22"Скоропостижно скончался": снимок Галустяна в траурной рамке довел россиян до предынфарктного состояния 00:21Вот почему 26 октября категорически нельзя мыться после захода солнца 18:18Пришел посмотреть кино. А там – про тебя 15:22Ешьте это, чтобы не растолстеть: гастрономический гороскоп на холодный ноябрь для всех знаков 11:30"Закончат как Дибровы": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети 06:06Книга судеб на черном небе: какая пугающая тайна ночного сияния 25 октября определит будущее семьи 18:52Кровожадный вампир или дикий оборотень: какой монстр дремлет внутри вашего знака зодиака
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Важно в этот момент не удерживать": жена Газманова заговорила о расставании

Олег Газманов с женой Мариной и сыном Родионом. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
305

Марина Газманова поделилась переживаниями, которые долго хранила после важного семейного события.

Жена Народного артиста РФ Олега Газманова заговорила о расставании в своем блоге в соцсетях. Поводом для ее откровенного признания стали грандиозные изменения в семье.

1 июля единственная дочь Марины и Олега Марианна вышла замуж за избранника по имени Максим. По некоторым данным, он занимается бизнесом и предпочитает оставаться вдали от публичной жизни. О торжестве супруга певца сообщила вскоре после свадьбы. А несколько месяцев спустя раскрыла подробности и поделилась своими чувствами. Марина призналась: семья мечтала не о роскошном приеме, а о празднике, который запомнится прежде всего искренними чувствами.

"Мы очень хотели, чтобы свадьба была не про роскошь, а про ЛЮБОВЬ. Чтобы в ней было много воздуха, света, природы, смеха и той самой близости, которую невозможно заказать у организаторов. И все получилось!" — рассказала Газманова.

Сначала молодые получили благословение священника, затем отправились в ЗАГС, а после регистрации брака пригласили близких на торжество. Марианна подготовила для особенного дня три наряда. Ее супруг, по словам Марины, тоже выглядел счастливым.

"Максим был таким счастливым красавцем, что я все время ловила себя на мысли: как же они подходят друг другу!" — отметила она.

Самым трогательным моментом вечера стали клятвы жениха и невесты. По словам Марины, их признания растрогали гостей до слез. А обручальные кольца молодоженам вынесла собака Максима. Необычная участница церемонии, как подчеркнула супруга артиста, добавила происходящему домашнего тепла.

Но за радостью праздника Марина увидела и другую сторону события. Свадьба дочери заставила ее задуматься о том, как меняются отношения родителей и детей, когда те становятся взрослыми и создают собственные семьи.

"Сначала мы учим их делать первые шаги, протягивая руки, чтобы они не упали. А потом наступает день, когда нужно эти руки разжать. Не потому, что они больше не нуждаются в нашей любви. А потому, что теперь рядом есть еще одна рука, за которую они хотят держаться всю жизнь. И как же важно в этот момент не удерживать, а БЛАГОСЛОВИТЬ", — поделилась Газманова.

Для Марины свадьба Марианны стала своеобразным расставанием — не с близким человеком, а с прежним этапом жизни. И ее можно понять, ведь это первая свадьба в семье Олега Газманова. Его старший сын Родион от первого брака прежде не был женат. Приемный сын Филипп также не состоит в браке.

Шоу-бизнес в Telegram

30 октября 2026, 09:29
Олег Газманов с женой Мариной и сыном Родионом. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Глобальные изменения на фоне скандала с наличкой: что произошло в семье Олега Газманова
Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии

"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии
Юлия Вербицкая-Линник опровергла сообщения о паллиативном статусе артистки. Новости о здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила журналистам ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

30 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки

30 октября можно узнать будущее: об этой примете знали еще наши бабушки
В конце октября привычная дорога могла за одну ночь измениться до неузнаваемости, а вместе с ней приходилось менять и повседневные планы. В пятницу, 30 октября 2026 года, по народному календарю наступит Осия Колесник.

"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез

"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез
Трогательная церемония прощания с Романом Поповым подошла к своему печальному финалу, исполнив сокровенное последнее желание безвременно ушедшего артиста. В курортном Сочи подошла к концу пронзительная траурная церемония, поставившая окончательную точку в земном пути актера Романа Попова, прославившегося на всю страну благодаря роли следователя Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты
Спектакли, концерт Нины Фокиной, выставка "РусАртСтиль" и первые анонсы новогодних представлений – в афише на ноябрь. ТЕАТР "Москва-Петушки" Поэму Венедикта Ерофеева "Москва–Петушки" многие называют культовой и знают практически наизусть.

Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы

Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы
Ученые сделали открытие, которое заставит многих изменить свой образ жизни. В юности и ранней зрелости проблемы со здоровьем кажутся чем-то далеким и почти нереальным, а лишние килограммы на талии воспринимаются исключительно как досадный эстетический дефект.

Выбор читателей

29/10ЧтвШансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус 28/10СрдДоктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 29/10ЧтвОставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг 28/10СрдСжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году 29/10ЧтвСлепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза 28/10СрдВоробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья