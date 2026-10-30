Сбежавший из России Максим Галкин не дал знаменитой эмигрантке вернуться на родину

Максим Галкин* признался, что счастлив вдали от России.



В начале 2022 года Россию покинули многие знаменитости. Среди них оказалась и знаменитая журналистка Божена Рынска. Уехав в Европу, блогерша столкнулась с тем, к чему не была готова — затяжной депрессией. Особенно тяжело стало на второй год после переезда, когда розовые очки спали, а тоска по привычной жизни стала невыносимой. В тот критический период, когда Рынска уже почти приняла решение ехать обратно в Россию, ей на помощь пришел старый знакомый — Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В интервью на YouTube-канале Божена откровенно рассказала, какую роль сыграл в ее судьбе комик. По ее словам, именно он стал тем человеком, который не давал ей окончательно опустить руки и вернуться на родину.

"Мне очень помог Максим Галкин. Он звонил, разговаривал со мной, когда я уже хотела ехать обратно", — поделилась журналистка.

Божена с ноткой зависти отмечает: Галкину удалось пройти путь адаптации к чужой стране удивительно легко. В то время как сама Рынска боролась с внутренними демонами, комик, по ее наблюдениям, чувствует себя за рубежом абсолютно счастливым человеком.

Помимо телефонных разговоров с артистом, спасаться от мрачных мыслей Божене помогали довольно мирные занятия — искусство и садоводство. Оказалось, что уход за растениями и погружение в прекрасное стали отличной терапией.

Сейчас жизнь блогерши течет по иному руслу. Божена стала посещать синагогу в Латвии, хотя и подчеркивает, что не считает себя верующим человеком в классическом понимании.

*признан в России иностранным агентом.