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Вторник 27 октября

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Адвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам

Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: VK Видео / Новости звезд шоу-бизнеса
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Звездный юрист не стал отмалчиваться.

Эпопея вокруг рухнувшего брака рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна) и бизнесвумен Оксаны Самойловой обрастает все более пикантными деталями. Не успели ошарашенные поклонники переварить новость о том, что судебные приставы наложили жесткий арест на трехэтажный подмосковный дворец артиста стоимостью 350 миллионов рублей из-за задолженности по алиментам в размере 1 737 737 рублей, как в дело вступила тяжелая юридическая артиллерия. Защита музыканта намерена дать жесткий бой и аннулировать многомиллионные претензии.

Интересы оскандалившегося исполнителя представляет звездный адвокат Сергей Жорин. В беседе с журналистами правозащитник сделал громкое заявление: команда рэпера готовится официально оспорить предъявленную сумму долга. По словам юриста, защита намерена досконально проверить как общую обоснованность начислений, так и законность формирования самой задолженности.

Как пояснил Жорин, корни этого конфликта уходят в кризисный 2020 год. Тогда звездная чета переживала очередной громкий разрыв, на волне которого они подписали официальное нотариальное алиментное соглашение в комплексе с жестким брачным договором. Однако до реального развода и разъезда дело тогда так и не дошло: супруги помирились, продолжили жить под одной крышей, воспитывали наследников в роскоши, а все текущие семейные расходы, включая поездки, нянь и содержание детей, полностью закрывал сам Джиган.

Именно этот нюанс возмутил адвоката. По мнению защиты, требовать выплаты алиментов за период, когда семья вела совместное хозяйство, а отец тратил огромные суммы на содержание наследников из собственного кармана, абсурдно. Жорин прямо назвал происходящее попыткой двойного взыскания, при которой мать детей пытается получить деньги за те месяцы, которые уже были полностью оплачены.

"Считаем, что в данной ситуации имеются признаки злоупотребления правом", — безапелляционно заявил звездный адвокат.

При этом Жорин особо подчеркнул, что музыкант вовсе не собирается отказываться от своих родительских обязанностей и готов содержать наследников, но намерен платить по справедливости, а не по сомнительным судебным схемам.

Напомним, что напряжение между супругами достигло критической точки после летнего психоза в элитном поселке "Шато Соверен", когда невменяемый рэпер устроил стрельбу по охране и удерживал людей в заложниках. После того ужаса Оксана Самойлова подала в суд иск с требованием ограничить мужа в родительских правах, а теперь через приставов добивается ареста его многомиллионной недвижимости. Похоже, мирного расставания у некогда образцовой пары уже не получится, а затяжная война за кошелек и детей обещает стать главным светским сериалом сезона.

Шоу-бизнес в Telegram

27 октября 2026, 16:51
Джиган (Устименко-Вайнштейн Денис). Фото: VK Видео / Новости звезд шоу-бизнеса
РИА Новости✓ Надежный источник

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