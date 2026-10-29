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Четверг 29 октября

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Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
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Драматическая борьба за жизнь легендарной советской актрисы в стенах столичной реанимации подошла к страшной черте.

Медицинские сводки из стен закрытого реанимационного отделения столичной больницы принесли новость, от которой содрогнулись миллионы почитателей советского кинематографа. Врачебный консилиум признал 88-летнюю народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину неизлечимо больной. Знаменитой пациентке официально присвоен паллиативный статус. Это страшное врачебное решение означает лишь одно: современная медицина исчерпала все терапевтические возможности, и вылечить угасающую легенду уже невозможно.

По информации СМИ, актриса продолжает находиться в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Самостоятельно дышать ее организм больше не способен. В последние дни клиническая картина приобрела катастрофический характер: на фоне острой сердечной недостаточности и развившейся застойной пневмонии у Лидии Николаевны начали стремительно отказывать почки. Токсины отравляют истощенное тело, а медицинская аппаратура работает на пределе возможностей, поддерживая угасающую искру жизни.

Теперь первостепенная задача медиков кардинально изменилась. Речь больше не идет о выздоровлении, реабилитации или возвращении на сцену. Все усилия дежурной бригады реаниматологов и специалистов паллиативной помощи направлены исключительно на купирование невыносимого болевого синдрома, устранение мучительной одышки и обеспечение максимального физического комфорта. Врачи стараются сделать все возможное, чтобы облегчить страдания великой артистки и обеспечить ей круглосуточный сестринский уход.

Организм вдовы Василия Шукшина оказался окончательно обескровлен и разрушен целым букетом тяжелейших недугов. За последние годы звезда экрана перенесла несколько сокрушительных сосудистых катастроф: в 2019 году ее сердце едва выдержало обширный инфаркт, а в 2023 году артистку разбил тяжелый инсульт, потребовавший длительного восстановления. Позже последовала сложная операция по стентированию сосудов, а недавнее падение с кровати с тяжелым ушибом головы лишь запустило цепную реакцию необратимых поражений внутренних органов.

К физическим страданиям годами добавлялся и колоссальный груз душевной боли. Последние годы жизни Лидии Николаевны напоминали непрекращающийся семейный сериал: громкие дрязги из-за элитных московских квартир, публичные суды, взаимные упреки родственников и скандальный брак с продюсером Бари Алибасовым окончательно подорвали ее нервную систему. Великая русская актриса, чьей искренностью и редкой стати в картинах "Калина красная", "Печки-лавочки" и "Они сражались за Родину" восхищались миллионы, встретила преклонный возраст в эпицентре бесконечных драм и глубокого одиночества.

Вся страна все же надеется, что медикам удастся избавить народную любимицу от мучений, а ее яркие образы на экране навсегда останутся в золотом фонде отечественной культуры.

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2026, 09:29
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Федосеева-Шукшина, Куравлев и другие: знаменитости, угодившие в дом престарелых

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Кадр из фильма &quot;Варвара-краса, длинная коса&quot; (1969)

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