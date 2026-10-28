Директор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей

Объявлена тотальная охота на сетевых остряков.

Публичная травля и бесконтрольное использование чужого образа в цифровом пространстве перешли границы дозволенного, вынудив представителей 71-летней певицы Ларисы Долиной дать официальный правовой ответ интернет-сообществу. Концертный директор артистки Сергей Пудовкин выступил с серьезным заявлением: отныне любые попытки оскорбить исполнительницу, опорочить ее честь и достоинство или нанести ущерб деловой репутации станут поводом для разбирательств в суде.

Речь идет о масштабной юридической работе, направленной на защиту личных границ народной артистки России. К процессу подключена целая группа специалистов: четверо профессиональных юристов ведут круглосуточный мониторинг социальных сетей, видеохостингов и популярных каналов. В поле зрения специалистов попадают не только откровенно грубые комментарии, но и созданные с помощью нейросетей дипфейки, искаженные фотоколлажи и видеоролики, выходящие за рамки безобидного юмора.

В окружении певицы подчеркивают, что этот шаг стал вынужденным ответом на систематическое психологическое давление. В последние месяцы артистка столкнулась с колоссальным эмоциональным стрессом. Громкая история с мошенничеством вокруг элитной недвижимости в Хамовниках, где Лариса Александровна стала жертвой изощренной финансовой аферы и потеряла крупную сумму, спровоцировала не сочувствие, а волну агрессивного внимания. Последующие бытовые эпизоды и сообщения о вынужденной паузе в концертной деятельности лишь усилили поток негатива, который буквально захлестнул личные страницы исполнительницы.

Сама Долина неоднократно подчеркивала, что спокойно и с уважением относится к здоровой самоиронии и доброму юмору. Однако современные технологии все чаще используются не для шуток, а для целенаправленной дезинформации и кибербуллинга. Технологии создания дипфейков позволяют мошенникам и недобросовестным авторам вкладывать в уста известного человека любые слова, искажать факты и создавать ложное впечатление о его поведении, что прямо нарушает гражданские права гражданина.

Юристы команды намерены действовать строго в рамках действующего законодательства. Российские законы четко регламентируют защиту чести, достоинства и деловой репутации (статья 152 Гражданского кодекса РФ), а также охрану изображения гражданина (статья 152.1 ГК РФ). Все выявленные факты распространения порочащих сведений и неправомерного использования внешности артистки скрупулезно фиксируются, заверяются в нотариальном порядке и формируются в доказательную базу для подачи исковых заявлений с требованиями компенсации морального вреда.