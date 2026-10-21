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Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы

Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Внезапный выход на связь знаменитой балерины прямо из недр медицинского томографа заставил миллионы поклонников переживать.

Очередная публикация 50-летней Анастасии Волочковой в социальных сетях вызвала настоящий шок у подписчиков: вместо привычных роскошных букетов белых роз, мальдивских пляжей и банных интерьеров звезда выложила леденящий душу снимок из диагностического отделения клиники. Артистка показала пугающие кадры из больницы, на которых она запечатлена лежащей на узком столе аппарата МРТ в окружении медицинской аппаратуры, датчиков и массивного сканирующего кольца.

Вид зажатой в узкой трубе томографа артистки произвел жуткое впечатление на фанатов. Несмотря на то что даже в клинических стенах блондинка попыталась сохранить лицо, нанесла макияж и привычно приподняла подбородок для эффектного кадра, скрыть следы глубокого истощения и физических мук звезде не удалось. Взгляд экс-примы Большого театра выдавал запредельную усталость, а ее откровенная исповедь под снимком окончательно убедила публику в том, что ситуация со здоровьем вышла из-под контроля.

Танцовщица призналась, что ее организм снова дал сбой, а тело буквально разрывает от сильнейших спазмов.

"Терпеть мне свойственно с детства, с балетной академии. И танцевать через боль. Теперь опять стопа... Казалось бы, после операции по пересадке тазобедренного сустава, сделанной в Германии, уже ничего не страшно. Но не тут-то было. Это издержки больших нагрузок и пуант", — пожаловалась королева шпагатов, не на шутку напугав аудиторию мрачными перспективами.

Как выяснилось, нынешнее экстренное обследование стало прямым следствием легкомысленного отношения балерины к собственному телу. Еще в феврале 2026 года Волочкова пережила сложнейшее хирургическое вмешательство в Германии. Европейские ортопеды буквально спасали суставы артистки, установив эндопротез вместо разрушенного тазобедренного сочленения. Немецкие врачи дали отличную гарантию, но выставили жесткое условие: строжайший покой, бережная реабилитация и длительный отказ от профессиональных нагрузок.

Однако Анастасия наплевала на предписания докторов. Едва встав на ноги, звезда поспешила вернуться к привычным изнурительным тренировкам, многочасовым прогонам на жестких пуантах и своим фирменным экстремальным растяжкам. Изношенный организм не выдержал такого удара: компенсируя нагрузку на прооперированный сустав, тело перенесло весь вес на многострадальную стопу, превратив каждое движение балерины в адскую пытку и вновь уложив ее на больничную койку.

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21 октября 2026, 09:22
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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