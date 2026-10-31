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Суббота 31 октября

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Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова

Николай Басков с мамой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Лолита без лишних церемоний объяснила, почему главный холостяк российской сцены к своим пятидесяти годам так и не создал семью.

Снова всплыл вопрос, который публика обсуждает уже не первое десятилетие: почему артист с миллионными гонорарами, всенародной славой и обаянием Николай Басков до сих пор коротает вечера в одиночестве? Версий за эти годы выдвигали сотни — от банального карьеризма до продуманного сценического образа свободного мужчины. Точку в досужих пересудах поставила Лолита Милявская, которая знает Николая вдоль и поперек.

В разговоре с репортерами певица сначала отшутилась, назвав себя единственной подходящей партией для певца: "Никто, кроме меня, нет, никто. Я никого делить не буду". Однако за этой фирменной иронией последовал предельно трезвый и точный разбор характера друга. Лолита выдала истинную причину одиночества Баскова, разложив его сложную личную жизнь буквально по пунктам.

Главным препятствием для брака артистка назвала фигуру его матери — Елены Николаевны. Для Николая она всегда была и остается безоговорочным авторитетом, лучшим другом и главным человеком в жизни. Мать певца действительно обладает редкой красотой, интеллектом и врожденным достоинством. Рядом с такой планкой любая претендентка на руку и сердце тенора чувствовала себя неуютно.

"Знаете, у него такая красивая мама, и такая умная, что, наверное, с ней соперничать сложно", – предположила Милявская.

Соревноваться с идеальным образом матери практически невозможно, и Басков, даже не осознавая этого, просто не смог найти женщину, которая бы не проигрывала Елене Николаевне в его глазах.

Второй болезненный фактор — старые душевные травмы. Лолита открыто намекнула, что в молодости Николай пережил тяжелый и неудачный роман, который оставил в его душе глубокий шрам.

"Он настолько трепетный…" — с теплотой заметила певица.

Ранимый и чувствительный артист однажды сильно обжегся, после чего закрылся от серьезных чувств и больше не подпускал к себе никого настолько близко, чтобы решиться на поход в загс. Разочарование юности оказалось слишком сильным, а встретить человека, способного полностью отогреть его сердце, за все эти годы так и не получилось.

Наконец, третьей причиной певица назвала изматывающую изнанку эстрадной жизни. Бесконечные перелеты, съемки допоздна, ночные репетиции и плотный гастрольный график выжимают человека досуха.

"Думаю, у него, как и у многих коллег (в том числе и у меня), просто не остается времени, чтобы спокойно пойти и с кем-то познакомиться", — поделилась Милявская.

Обычные человеческие отношения требуют времени, душевных сил и присутствия рядом, чего суперзвезда себе позволить просто не может. Лолита попала в самую точку: за блеском расшитых пиджаков и широкой улыбкой Баскова скрывается уставший, очень закрытый человек, который стал заложником собственной планки, детской привязанности к матери и вечной нехватки времени на простое личное счастье.

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31 октября 2026, 11:44
Николай Басков с мамой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От Федоровой до Лопыревой: звездные возлюбленные Баскова, с которыми он крутил роман

Таисия Повалий. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Федорова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Софи Кальчева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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