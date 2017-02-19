Париж захлестнули протесты

Признание документов, выданных в ЛНР и ДНР, по мнению дипломатов противоречит Минским соглашениям
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Париж захлестнули многодневные протесты против полицейского произвола. Акции позиционируются как мирные, однако не редки столкновения манифестантов с полицией. Да и некоторые вышедшие на улицы молодые люди выглядят так, будто готовы к серьезному сопротивлению.
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