Париж захлестнули протесты

Париж захлестнули многодневные протесты против полицейского произвола. Акции позиционируются как мирные, однако не редки столкновения манифестантов с полицией. Да и некоторые вышедшие на улицы молодые люди выглядят так, будто готовы к серьезному сопротивлению.