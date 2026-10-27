Без лишних ожиданий: как "Умная госпитализация" помогает москвичам быстрее попасть на лечение

Многие вопросы, связанные с плановой госпитализацией, москвичи теперь могут решать дистанционно – без дополнительных визитов в поликлинику и самостоятельного поиска больницы.

Система «Умная госпитализация» позволяет выбрать подходящий стационар, узнать сроки лечения и получить направление в электронном виде.

От направления до больницы

Когда врач рекомендует лечение в стационаре, у пациента возникает немало вопросов. В какую больницу обращаться? Как скоро там смогут принять? Понадобятся ли дополнительные обследования? Раньше многое приходилось выяснять самостоятельно – связываться с медицинскими учреждениями, записываться на консультации, собирать документы. Порой ожидание затягивалось настолько, что направление теряло силу и всё приходилось начинать заново.

Проект «Умная госпитализация», который два года тестировали в пилотном режиме, с марта этого года работает во всех городских поликлиниках и профильных стационарах Москвы. По решению Сергея Собянина его реализация будет продолжена.

Пациентам больше не приходится самостоятельно искать больницу и договариваться о госпитализации. Поликлиники и стационары взаимодействуют через единую информационную систему.

Если пациенту требуется плановое лечение в больнице, врач поликлиники оформляет заявку в ЕМИАС. Её получают все городские стационары нужного профиля и в течение 15 рабочих дней предлагают варианты госпитализации или консультации с указанием сроков.

Ежедневно врачи поликлиник направляют на рассмотрение около тысячи заявок на госпитализацию. В ответ стационары направляют более четырёх тысяч откликов, в том числе с предложениями предварительных консультаций и дополнительных обследований.

Больница на выбор

Предложения стационаров поступают в приложение «ЕМИАС.ИНФО». Предложения стационаров поступают в приложение «ЕМИАС.ИНФО». Пациент может сравнить доступные варианты и самостоятельно выбрать больницу – например, Боткинскую, имени Пирогова или имени Юдина – и дату госпитализации. После подтверждения выбора направление по форме 057/у оформляется автоматически – возвращаться за ним в поликлинику не нужно.

Для пожилых и маломобильных пациентов предусмотрена возможность обойтись без приложения – лечащий врач поможет выбрать подходящий вариант и зафиксирует решение в системе.

Врач-кардиолог городской поликлиники № 134 Мурад Таибов отмечает, что возможность выбора особенно важна с учётом индивидуальных потребностей пациентов.

«Кому-то важно лечь в конкретный стационар, кому-то – поближе к дому, а для кого-то главное – начать лечение как можно скорее. Например, одна больница может принять через месяц, а другая – уже на следующей неделе. На мой взгляд, хорошо, что у человека есть возможность сравнить эти предложения и принять решение», – объясняет специалист.

Для самого врача важна возможность сопровождать пациента на протяжении всего процесса. В системе отображается статус заявки и решения, принятые стационарами. Это позволяет своевременно объяснять человеку, какие действия предстоят дальше.

«За каждой заявкой стоит человек, который переживает за своё здоровье. И для него очень важно понимать, где и когда ему помогут», – подчёркивает врач.

Время, которое имеет значение

Первые результаты стали заметны ещё во время пилотного тестирования. Сроки ожидания плановой госпитализации сократились в полтора раза. При этом в 2025 году стационарное лечение получили на 100 тысяч человек больше, чем в 2023-м.

Изменилось и то, насколько часто выданные направления действительно приводят к госпитализации. Сейчас этот показатель достигает 90 процентов. Раньше около трети направлений оставались нереализованными – в том числе из-за сложностей с организацией лечения и длительного ожидания.

Для человека с хроническим заболеванием несколько лишних недель могут означать продолжение боли, ограничения в повседневной жизни и необходимость откладывать привычные дела. Поэтому сокращение ожидания – не просто показатель эффективности системы, а вполне ощутимое изменение для пациентов.

Сегодня «Умная госпитализация» охватывает 14 медицинских профилей, включая хирургию, кардиологию, травматологию и ортопедию, неврологию, офтальмологию и эндокринологию.

Врачи готовятся заранее

«Умная госпитализация» меняет и работу стационаров. Врачи могут заранее ознакомиться с историей болезни пациента, оценить его состояние и подготовиться к лечению. Необходимые сведения поступают из поликлиники в больницу через единую информационную систему.

По словам заведующего хирургическим стационарным консультативным подразделением городской клинической больницы № 15 Сергея Овчинникова, предварительное получение медицинских данных позволяет врачам лучше подготовиться к госпитализации пациентов.

В частности, меньше времени уходит на уточнение медицинских данных и передачу документов между учреждениями. Пациенту не приходится самому заниматься этими вопросами, а специалисты могут уделить больше внимания предстоящему лечению.

Кроме того, заранее зная о будущих госпитализациях, больницы могут точнее планировать загрузку отделений.

От первого приёма до лечения

Упростить получение медицинской помощи в Москве стараются не только на этапе госпитализации. Похожие изменения происходят и на других этапах оказания медицинской помощи.

Например, в городских поликлиниках развивается проект «Умный приём», который помогает врачу лучше подготовиться к консультации. Перед посещением специалиста пациент может пройти онлайн-опрос. Его ответы вместе с информацией из электронной медицинской карты используются для оценки рисков заболеваний с помощью искусственного интеллекта. В результате врач получает дополнительные сведения о состоянии здоровья человека ещё до начала приёма.

Ещё одно направление – «Московский чекап», объединяющий диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный столичный комплекс обследований. К программе уже присоединились более 1,5 миллиона москвичей, свыше 900 тысяч из них завершили первый онлайн-этап. Среди прошедших его более 260 тысяч – жители столицы моложе 35 лет.

Каждый из этих проектов решает свою задачу. «Умный приём» помогает подготовиться к консультации, «Московский чекап» – пройти профилактические обследования, а «Умная госпитализация» – организовать плановое лечение в больнице.

При этом решение медицинских вопросов остаётся за врачом. Именно он определяет показания к госпитализации, оформляет заявку и помогает выбрать подходящий вариант. Если случай требует дополнительного рассмотрения, к нему может подключиться главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по соответствующему профилю.

Для пациента же результат таких изменений вполне конкретен – меньше поездок за документами, больше информации о предстоящем лечении и возможность выбрать больницу, не занимаясь самостоятельно организацией госпитализации.

Ведь при всех технологических переменах главное в медицине остаётся неизменным – внимание к человеку, которому нужна помощь.