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Суббота 31 октября

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Убывающая Луна устроит проверку: от чего пора избавиться до 9 ноября

Фото: magnific.com
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Иногда перемены начинаются не с громкого решения, а с тихого вопроса: что больше не стоит брать с собой?

Свитер, который ждет своего часа с 2018 года. Переписка, к которой больно возвращаться. Работа, из-за которой вечер воскресенья перестал радовать. Лишним может оказаться многое, но избавляться от всего разом не нужно.

В астрологической традиции убывающую Луну связывают с завершением дел и освобождением от того, что потеряло смысл. В 2026 году эта фаза продлится от полнолуния 26 октября до новолуния 9 ноября. Вместе с ясновидящей Кажеттой разбираемся, как использовать этот период для спокойной ревизии жизни и не сжечь мосты под влиянием эмоций.

Лунный календарь здесь может служить символическим ориентиром, а не строгой инструкцией. Если вопрос требует срочного решения, ждать подходящей фазы не стоит.

Начните со шкафа

Проще всего взяться за вещи. Откройте шкаф или ящик стола и посмотрите, что хранится там по привычке: одежда не по размеру, просроченная косметика, сломанные мелочи, старые бумаги. Даже если вы не замечаете их каждый день, они занимают место.

До последней четверти Луны, которая в этом цикле приходится на 1 ноября, выберите одну небольшую зону. Не пытайтесь разобрать весь дом за вечер. Хорошие вещи можно отдать или продать, ненужные — выбросить. Подарок не обязан оставаться с вами только потому, что когда-то был дорог другому человеку.

Освободившаяся полка не изменит судьбу сама по себе. Зато она даст приятное чувство порядка и поможет настроиться на более сложные решения.

Наведите порядок в контактах

Соцсети и переписки порой превращаются в архив отношений, которые давно закончились. Но удалять все в минуту обиды — плохая идея. Сначала спросите себя: этот контакт нужен по делу? Общение приносит радость или оставляет тревогу? Вы действительно хотите закрыть эту историю или вам пока нужна пауза?

Необязательно делать эффектный жест. Можно скрыть публикации, отключить уведомления, убрать фотографии в архив. Чат удалите позже, если поймете, что больше не хотите к нему возвращаться.

Если вас связывают общие дети, работа или юридические вопросы, сохраните необходимые контакты и документы. Цель не в том, чтобы наказать другого человека. Важно уменьшить число поводов для болезненных переживаний.

Позаботьтесь о себе без крайностей

В астрологических практиках убывающую Луну нередко называют временем разгрузки. Но организму не нужны голодовки и "чистки". Гораздо полезнее высыпаться, пить достаточно воды, есть привычную разнообразную пищу и не злоупотреблять алкоголем.

Особенно осторожно стоит относиться к резким переменам в питании при хронических заболеваниях, беременности и приеме лекарств. Такие решения лучше обсудить с врачом.

Разгрузить можно и голову. Отключите ненужные уведомления, сократите время в соцсетях, отпишитесь от страниц, после просмотра которых настроение неизменно портится. Иногда лучший отдых — вечер без экрана.

Работу не бросайте на эмоциях

Если мысль об увольнении возвращается месяцами, стоит к ней прислушаться. Но сначала разберитесь, что именно не устраивает: нагрузка, зарплата, обязанности, коллектив или выбранная сфера.

По астрологическим календарям, с 24 октября по 13 ноября 2026 года продлится период ретроградного Меркурия. Ему приписывают сложности с общением и документами. Научных оснований считать это прогнозом нет, но привычка внимательно читать договоры и перепроверять договоренности полезна в любой день.

Обновите резюме, соберите портфолио, оцените рынок вакансий. Перед тем как писать заявление, ответьте себе на три вопроса: есть ли у вас деньги на ближайшие месяцы, понятен ли следующий шаг и сможете ли вы спокойно передать дела? Решение, принятое после тяжелого рабочего дня, лучше еще раз обдумать утром.

Что оставить до новолуния

Последние дни перед 9 ноября в астрологии связывают с отдыхом и подведением итогов. Необязательно успеть за это время сменить работу, круг общения и привычный уклад. Начните с малого: разберите один ящик, отключите одно лишнее уведомление или решите, нужна ли вам давняя переписка.

Убывающая Луна ничего не сделает за вас. Но она может стать удобным поводом остановиться, оглядеться и честно спросить себя: для чего в моей жизни больше не осталось места?

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31 октября 2026, 17:11
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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