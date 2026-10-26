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Собянин: Продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы

Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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На развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2027–2029 годах направят 782,5 миллиарда рублей.

Из этой суммы 269,7 миллиарда предусмотрено на 2027 год. О планах по обновлению учреждений культуры, благоустройству парков и строительству новых объектов мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Продолжим обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров, парков культуры и отдыха. На эти цели предусмотрели 349,7 миллиарда рублей, в том числе 130,5 миллиарда — в 2027-м», — написал мэр Москвы.

Средства пойдут на строительство, капитальный и текущий ремонт учреждений, закупку оборудования и благоустройство парковых территорий. В числе приоритетов — модернизация театров. В 2027 году планируется завершить ремонт «Прогресс-сцены» Армена Джигарханяна Театра сатиры, а также подготовку проектно-сметной документации для ремонтно-реставрационных работ в Московском театре на Таганке. В Московском театре оперетты продолжат совершенствовать материально-техническую базу.

Обновление затронет Парк Горького, «Сокольники», Лефортовский парк, музеи-заповедники «Кузьминки-Люблино» и «Коломенское», усадьбу Останкино. При проведении работ планируется сохранять традиции этих территорий и создавать пространства для отдыха в течение всего года.

Отдельное направление программы — развитие инфраструктуры, повышающей туристическую привлекательность столицы. В 2027 году продолжится строительство национального центра «Россия» на Краснопресненской набережной в «Москва-Сити». Открыть комплекс планируют в 2029 году. Он сможет одновременно принимать до 20 тысяч посетителей.

В центре разместят выставочные площади, трансформируемый конгрессно-концертный зал на 3,5 тысячи зрителей, медиа– и пресс-центры, зоны для делового общения. Экспозиции будут посвящены наследию российских регионов и событиям современности. Здание спроектировано в бионическом стиле с мультимедийным фасадом.

На северо-западе Москвы продолжат возведение нового здания цирка в Мневниковской пойме. Проект позволит расширить площади Большого московского цирка, повысить комфорт и функциональность его пространства.

Еще одним направлением станет развитие московского кинокластера в рамках проекта «Москва — город кино». Предусмотрены модернизация действующих объектов, строительство новой инфраструктуры и развитие специальных сервисов для увеличения производства киноконтента международного уровня.

Кинокластер объединяет кинозавод «Москино» на Рязанском проспекте, Киностудию Горького, кинопарк и цифровую киноплатформу «Москино», Московскую кинокомиссию и сеть кинотеатров «Москино». К 2030 году площадь кинопарка планируется увеличить более чем вдвое — она превысит 1,1 тысячи гектаров. Это позволит снимать свыше 200 проектов ежегодно. Город также продолжит создавать условия для развития креативных индустрий.

Подробнее о сохранении архитектурных памятников и развитии культурной инфраструктуры рассказывает спецпроект на mos.ru. Его раздел «Культура, наследие и индустрия отдыха» посвящен изменениям в этой сфере. На портале представлены материалы о транспорте, образовании, здравоохранении и других направлениях.

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26 октября 2026, 18:00
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