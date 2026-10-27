"Если я буду что-то говорить, то получу наказание!": тайна жуткой гибели Сергея Соседова вышла наружу

Загадочная гибель одного из самых ярких и бескомпромиссных музыкальных критиков страны не дает покоя его родным и поклонникам.



Внезапная смерть 58-летнего телеведущего и критика Сергея Соседова в далеком якутском городе Нерюнгри с каждым днем обрастает все более зловещими и шокирующими подробностями. Официальная версия о нелепой случайности на лестнице трещит по швам, а поведение руководства гостиницы, где оборвалась жизнь артиста, напоминает судорожное заметание следов. Родные звезды, раздавленные горем, столкнулись с глухой стеной молчания: им до сих пор не выдали личные вещи погибшего и наотрез отказываются показывать видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавшие роковое падение.

Не выдержав неизвестности, племянник критика Олег Казанцев лично прилетел в Якутию в сопровождении съемочной группы программы "Малахов" телеканала "Россия-1". Мужчина забронировал номер в том самом злополучном отеле "Дархан", где провел свои последние минуты его знаменитый дядя. Однако вместо элементарного человеческого сочувствия родственника встретили ледяной враждебностью и неприкрытым страхом. Персонал явно предупредили о визите ревизоров: сотрудники нервничали, отводили взгляды и шарахались от любых расспросов.

Выяснилось, что генеральный директор заведения сразу после трагического инцидента спешно собрал чемоданы и улетел из страны в далекую Камбоджу, бросив подчиненных один на один с назревающим скандалом. Никаких соболезнований семье Соседова владельцы гостиницы так и не принесли. Вместо этого с рядовых работников взяли жесткие подписки о неразглашении, пригрозив жестокими санкциями за любое сказанное слово.

Один из перепуганных сотрудников отеля в приватной беседе буквально затрясся от ужаса, признав, что людям просто затыкают рты:

"Мы не можем вообще говорить, понимаете? Потому что они взяли с нас расписку о неразглашении. Мы не можем ничего говорить. Если я буду что-то говорить, то я получу наказание".

Когда журналисты федерального канала попытались провести независимую экспертизу и начали замерять ступени роковой лестницы обычной строительной рулеткой, две дежурные сотрудницы бросились грудью на амбразуру. Женщины в панике пытались сорвать съемку, ссылаясь на некие "внутренние правила". Однако необходимые замеры эксперты все-таки сделали и передали их независимому инженеру Андрею Лепесею.

Вердикт специалиста прозвучал как обвинительный приговор: лестничный марш оказался настоящей полосой препятствий, построенной с вопиющими нарушениями Федерального закона о безопасности зданий и сооружений. Инженер констатировал, что ступени имели разную высоту, из-за чего спускающийся человек чисто физиологически оступается и теряет равновесие. Кроме того, на скользких плитах напрочь отсутствовали обязательные противоскользящие накладки, а освещение на площадке было настолько тусклым, что заметить перепад уровней в полумраке было практически невозможно.

Похоже, тайна жуткой гибели любимца публики вышла наружу, и Сергей Соседов попал в капкан банального строительного брака и вопиющего пренебрежения безопасностью гостей. А паническое молчание персонала и бегство хозяина отеля за тридевять земель лишь доказывают: виновные в гибели критика прекрасно понимают свою ответственность и готовы пойти на все, чтобы избежать реального уголовного срока. Родственники артиста намерены идти до конца и добиваться полноценного расследования, чтобы вывести виновных на чистую воду. Они обратились к главе Следственного комитета РФ с просьбой взять на контроль установление всех обстоятельств смерти Соседова.