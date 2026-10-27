Озверевшая Дана Борисова выставила родную дочь воровкой и выжила из дома

Очередной скандал в звездном семействе перешагнул грань разумного.



Жизнь экс-ведущей "Армейского магазина" Даны Борисовой никогда не отличалась спокойствием, но на этот раз светская блондинка превзошла саму себя. Женщина, годами выставлявшая личные драмы на всеобщее обозрение, пошла войной на самого близкого человека. Единственная наследница теледивы, Полина, вынесла сор из избы и публично раскрыла чудовищную изнанку общения со знаменитой матерью. Девушка обнародовала в социальных сетях шокирующие скриншоты переписок, от содержания которых у подписчиков волосы встали дыбом.

Оказалось, что за глянцевыми совместными фотосессиями и постами о семейной идиллии скрывался настоящий психологический ад. В слитых сообщениях Дана осыпает собственную дочь отборными проклятиями, обвинениями и неприкрытыми угрозами. Поводом для дикого скандала стала пропажа наличности: телеведущая заявила, что из дома исчезла пачка денег — от 50 до 70 тысяч рублей. Не разбираясь в ситуации, Борисова моментально назначила виновной Полину.

В адрес испуганной девушки посыпались ультиматумы. Звездная родительница пообещала немедленно спустить на родного ребенка следственно-оперативную группу, подключить личного адвоката и возбудить полноценное уголовное дело по факту кражи. Перспектива отправить дочь за решетку или повесить на нее судимость, судя по ледяному тону сообщений, телеведущую ни капли не смутила.

Не выдержав токсичного прессинга и постоянных подозрений, наследница спешно собрала вещи и съехала из элитной квартиры. Однако даже эвакуация из родительского гнезда превратилась в унизительный квест. Полина призналась, что дважды умоляла мать собрать ее пожитки, но в ответ получала лишь пакеты с легкими летними вещами, словно ее выживали на мороз специально.

Развязка наступила накануне вечером, когда девушка набралась смелости и вернулась в квартиру за теплыми куртками, а заодно выгуляла домашнего питомца. Расплата последовала мгновенно в виде порции ядовитых сообщений.

"Оказывается, я вчера украла у нее деньги", — с горьким сарказмом констатировала Полина, добавив, что после таких материнских выпадов ей потребуется длительная и тяжелая реабилитация в кабинете психолога.

Отношения Даны Борисовой с дочерью всегда были сложными. Девочка с ранних лет стала свидетельницей бесконечных публичных скандалов родительницы, ее мучительной борьбы с зависимостями, громких судебных тяжб с отцом Максимом Аксеновым и череды пластических операций. Не раз наследница пыталась уйти жить к отцу или бабушке, спасаясь от неадекватных выходок матери.

Казалось, в последнее время между ними наконец наступило долгожданное перемирие: они вместе посещали косметологов и мелькали на красных дорожках. Но иллюзия нормальной семьи рухнула в один миг. Теперь напуганная девушка вынуждена искать защиты на стороне, пока ее мать грозит уголовными статьями собственному ребенку из-за пропажи пары купюр.