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Вскрылась страшная тайна, почему Самойлова не посадила стрелявшего Джигана

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: кадр из &quot;Шоу Воли&quot;
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Затянувшаяся проверка по делу о стрельбе в элитном подмосковном особняке получила неожиданное объяснение, раскрыв истинную причину молчания главной потерпевшей стороны.

История с вооруженным дебошем Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как рэпер Джиган, долгое время оставляла у публики массу вопросов. Главный из них — почему после стрельбы из огнестрельного карабина и ранения человека музыкант до сих пор не оказался в следственном изоляторе. Ситуацию прояснили материалы доследственной проверки, о которых сообщил канал Baza. Выяснилось, что затягиванию процессуальных решений способствовала позиция его экс-супруги: Оксана Самойлова отказалась давать показания и писать заявление на отца своих детей. И дело здесь вовсе не в попытке сохранить семью или простить былые обиды — женщина призналась, что панически боится бывшего мужа и опасается за собственную безопасность.

События, развернувшиеся в ночь с 3 на 4 июля в коттеджном поселке "Шато Соверен", напоминали осаду. Находясь в невменяемом состоянии из-за алкоголя и запрещенных веществ, Джиган устроил конфликт с домашним персоналом. Музыканту показалось, что работники особняка настроены против него. Артист достал карабин "Сайга-9", открыл огонь и ранил сотрудника охраны в руку и ногу. После этого вооруженный рэпер почти десять часов не выпускал людей из дома, фактически удерживая их силой.

Тяжелейшим обстоятельством той ночи стало присутствие в особняке четверых детей пары. Пока отец стрелял и выяснял отношения с прислугой, испуганные дети прятались по комнатам и тайком отправляли матери сообщения, рассказывая о происходящем. Сама Самойлова в этот момент находилась в отъезде и пыталась дистанционно решить проблему, понимая, насколько непредсказуем ее бывший супруг в состоянии психоза.

В похожем состоянии страха оказались и другие участники конфликта. Раненый охранник, несмотря на травмы, не пришел на официальный опрос в полицию. Тем не менее у следователей осталась важная зацепка — аудиозапись, на которой мужчина подробно описал нападение артиста. Сейчас силовики проверяют действия Джигана по статьям о хулиганстве с применением оружия и незаконном лишении свободы. При этом адвокат Самойловой Марина Дубровская любые комментарии журналистам давать отказалась, избегая публичной огласки деталей дела.

Сам музыкант после скандала сразу улетел в Израиль, где до сих пор находится на лечении в закрытом реабилитационном центре. Оттуда артист пытается убедить аудиторию, что реальная стрельба была всего лишь "съемками нового клипа". Однако Самойлова в эти объяснения не верит: блогерша подала гражданский иск в суд, требуя ограничить Джигана в родительских правах и закрепить проживание детей исключительно с ней. Оксана сделала выбор в пользу гражданско-правовых ограничений, опасаясь, что содействие уголовному преследованию может спровоцировать опасную агрессию с его стороны.

Шоу-бизнес в Telegram

26 октября 2026, 13:55
Оксана Самойлова и Джиган. Фото: кадр из "Шоу Воли"
"Макс" / Baza✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/iamgeegun/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/
Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

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