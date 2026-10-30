В Сергиево-Посадском семейном центре дети с ОВЗ снимают собственные мультфильмы

Работают дети под руководством наставников, и каждый может попробовать разные роли.



В Сергиево-Посадском семейном центре открылась мультстудия для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Здесь ребята проходят весь путь создания, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

По данным пресс-службы регионального ведомства, программа помогает развивать творческие способности, общаться и выбирать профессию.

«Сценаристы и художники придумывают истории и создают героев. Их лепят из пластилина, рисуют или собирают из разных материалов. Операторы и аниматоры снимают движение персонажей кадр за кадром и монтируют видео. Актёры озвучивания дают героям голоса, добавляют звуки и подбирают музыку», – говорится в сообщении пресс-службы Минсоцразвития Подмосковья.

В конце каждого цикла проходит закрытый показ. На него приглашают родителей, друзей и других воспитанников центра.

Тем временем до 30 ноября идет прием заявок на Всероссийский конкурс-премию «Безграничные возможности». Он организован Советом при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере при координации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.