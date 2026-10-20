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Вторник 20 октября

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"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Пугающий вердикт столичных медиков прозвучал словно гром среди ясного неба, поставив под вопрос саму жизнь знаменитого телеведущего.

Известный интеллектуал и любимец светской публики Дмитрий Дибров всегда казался неисправимым сибаритом, наслаждающимся роскошью, изысканными деликатесами и обществом молодых красавиц. Однако многолетний богемный образ жизни, бешеный график съемок и постоянные нервные встряски привели к катастрофическим последствиям. Здоровье мэтра отечественного телевидения дало критический сбой, а свежие медицинские заключения специалистов звучат как леденящий душу приговор.

Публика до сих пор с содроганием вспоминает тяжелейший инцидент, когда телеведущий внезапно потерял сознание на глазах у сотен гостей на светской премьере в столичном кинотеатре. Тогда врачи диагностировали микроинсульт и буквально вытащили знаменитость из лап смерти. Но, как выяснилось, спасительный звонок судьбы не помог избежать новых скрытых угроз: организм шоумена продолжает стремительно разрушаться изнутри, а сосудистая система работает на пределе возможностей.

Настоящий шок вызвало заявление экспертов в эфире медицинского шоу "Пере-зарядка". Детально изучив результаты последних анализов Дмитрия Александровича, приглашенный доктор вынес предельно жесткий вердикт, не оставив места для дежурных утешений.

"Буквально в ближайшие пять лет мы можем говорить о том, что Дмитрий Дибров может жить, а может нет", — прямо на камеру отрезал специалист, озвучив пугающую вероятность скорого трагического исхода.

Картина клинических показателей артиста действительно напоминает пороховую бочку. Врачи обнаружили у телезвезды аномально высокий уровень гомоцистеина — опаснейшего вещества, которое методично разъедает и повреждает внутренние стенки артерий, открывая дорогу тромбам. Вкупе с зашкаливающим уровнем "плохого" холестерина это создает идеальные условия для смертоносной катастрофы. "Это то, что повышает риски инфаркта, инсульта очень сильно", — подчеркнул врач, призвав артиста немедленно прекратить играть в рулетку со смертью.

Услышав леденящие кровь предупреждения и заглянув в бездну, напуганный до дрожи телеведущий наконец осознал весь масштаб нависшей беды. Прощаться с земными радостями знаменитый эрудит категорически не готов, тем более что в его судьбе наметился бурный поворот. Пережив скандальное крушение многолетнего брака, Дибров с головой окунулся в новый страстный роман. Спасать угасающего шоумена взялась его новая возлюбленная — эффектный нутрициолог и звездный диджей Екатерина Гусева.

Молодая пассия не стала тратить время на пустые сантименты и взяла быт артиста под тотальный контроль. Гусева объявила войну вредной пище, ввела систему сбалансированного питания без мучительных голодовок и заставила избранника следить за водным балансом. Первые результаты дисциплины налицо: Дмитрий заметно сбросил лишний вес, посвежел лицом и сменил гардероб. Однако поклонники продолжают с тревогой следить за новостями, понимая, что одной любовью и диетой изношенные сосуды не восстановить, а борьба за жизнь предстоит долгая и опасная.

Шоу-бизнес в Telegram

20 октября 2026, 09:45
Дмитрий Дибров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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