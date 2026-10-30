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Собянин анонсировал масштабное обновление городского транспорта в ближайшие годы

Фото: mos.ru
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Обновление подвижного состава продолжится до 2030 года.

В 2027–2029 годах для московского метро планируют приобрести около тысячи новых вагонов, сообщил Сергей Собянин. На закупку транспорта из городского бюджета планируют направить 306,1 миллиарда рублей, в том числе 82,5 миллиарда рублей — в 2027-м. Об этом Мэр Москвы рассказал в своем канале в мессенджере "Макс".

"Это позволит приобрести современные электробусы, автобусы, вагоны метро и электропоезда для Центрального транспортного узла", — отметил Сергей Собянин.

Помимо вагонов метро, в ближайшие три года планируют приобрести 1,6 тысячи единиц подвижного состава наземного транспорта и примерно 850 вагонов для пригородного и межрегионального железнодорожного сообщения. Продолжится также развитие беспилотных технологий и их внедрение в поезда метро и трамваи.

Современные вагоны "Москва-2026" уже перевозят пассажиров Замоскворецкой и Рублево-Архангельской линий. В дальнейшем новые поезда российского производства появятся и на других направлениях. К 2030 году долю современного подвижного состава в столичном метро планируют довести до 90 процентов.

Обновление поездов помогает развивать и отечественное транспортное машиностроение. "Предприятия в регионах, производящие комплектующие для современных составов, сохраняют десятки тысяч рабочих мест, развивают технологии и локализуют производство", — подчеркнул Мэр Москвы.

Город продолжит закупать электробусы и расширять сеть маршрутов электротранспорта. Для российских производителей готовят новое техническое задание: на маршруты вместо автобусов будут выходить более совершенные машины на электротяге.

Сегодня в Москве работают свыше трех тысяч электробусов более чем на 310 маршрутах. С момента запуска этого вида транспорта в 2018 году пассажиры совершили на них свыше 1,1 миллиарда поездок. В 2026 году ежедневное число поездок превысило 1,2 миллиона.

Продолжится совершенствование маршрутной сети, в том числе в ТиНАО. Для жителей небольших поселений организуют дополнительные маршруты: по итогам 2026–2027 годов их будет 18.

Сохранится и поддержка пригородной сети по проекту "Москва — область". В 2027–2029 годах на транспортное обслуживание пассажиров в его рамках планируют направить 35,2 миллиарда рублей, в том числе 11,3 миллиарда рублей — в 2027 году.

Уже сейчас более 60 маршрутов связывают столицу с населенными пунктами ближайшего Подмосковья на западном, северо-западном, северном и северо-восточном направлениях. До конца 2026 года в проект планируют включить 79 пригородных маршрутов. Ожидается, что к этому времени количество поездок на них достигнет 216 тысяч в день.

В Москве продолжат развивать и трамвайную сеть. В 2026 году завершилась масштабная программа обновления парка, а следующим этапом станет оснащение трамваев системой автономного хода. Новые батареи позволят им преодолевать большие расстояния без подключения к контактной сети.

До конца 2027 года планируют построить два новых участка трамвайной сети общей протяженностью около 12 километров в однопутном исчислении. Один из них пройдет по шоссе Энтузиастов: благодаря продлению линии жители Ивановского смогут добираться до одноименной станции метро на 40 процентов быстрее. Транспорт станет доступнее для 130 тысяч человек в восточных районах столицы.

Еще одну линию планируют продлить по улице Академика Королева до станции Останкино МЦД-3. Это создаст дополнительную возможность для пересадки между трамваем и городским железнодорожным транспортом.

В 2027 году Москва продолжит поддерживать обновление парков такси и каршеринга, оплачивая часть лизинговых платежей за новые автомобили. Город также намерен развивать регулярный речной электротранспорт.

"Продолжим развитие регулярного речного электротранспорта. На круглогодичные маршруты будут выходить новые электросуда, построенные на Московской верфи", — добавил Сергей Собянин.

За последние годы в столице обновили трамвайный парк, расширили сеть электробусных маршрутов и начали выпускать на линии метро поезда нового поколения. Дальнейшая закупка транспорта и развитие маршрутов помогут сделать поездки по Москве и между столицей и Подмосковьем удобнее.

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30 октября 2026, 14:16
Фото: mos.ru
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"✓ Надежный источник

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