Красная икра не по карману? Для новогоднего стола нашли замену в 70 раз дешевле

Праздничный деликатес может обойтись намного дешевле, если присмотреться к продукту, который многие незаслуженно обходят стороной.



Ее называют белой икрой и предлагают как доступную альтернативу красной. По данным СМИ, килограмм такого продукта можно купить примерно за 500 рублей. Для сравнения: красная икра к Новому году, согласно приведенному изданием прогнозу, может подорожать до 35 тысяч рублей за килограмм. Если этот прогноз сбудется, разница в цене достигнет 70 раз. Речь об икре минтая.

Однако сравнивать продукты только по стоимости было бы неправильно. У икры минтая свой вкус и своя текстура: она не станет точной копией лососевой. Представители рыбной отрасли считают, что она подойдет тем, кто хочет сохранить на праздничном столе привычную закуску, но не готов тратить на нее десятки тысяч рублей.

Белая икра содержит белок и другие питательные вещества, но утверждать, что она полезнее красной, без сравнения состава конкретных продуктов нельзя. Перед покупкой стоит проверить этикетку: количество соли и состав готовой закуски могут заметно различаться у разных производителей.

Тем, для кого важен и внешний вид блюда, предлагают использовать пищевой краситель: с его помощью икре минтая можно придать красный или черный оттенок. Но цвет не изменит ее вкус и не превратит в другой продукт. Если икра продается уже окрашенной, информация о красителе должна быть указана на упаковке.

По данным прессы, в России планируют получить около 20 тысяч тонн икры минтая. Часть продукции отправят в Южную Корею, Японию и Китай, но основная доля, как ожидается, останется на внутреннем рынке. Поэтому участники отрасли не прогнозируют дефицита белой икры.

С красной икрой ситуация напряженнее. Глава отраслевой ассоциации Валентин Балашов связывает возможный рост цен с проблемами вылова лосося в странах Тихоокеанского региона. На этом фоне покупатели ищут более дешевые предложения. По сведениям SHOT, прошлогоднюю красную икру предлагают по цене от 6 до 18 тысяч рублей за килограмм, однако найти ее непросто.

При выборе любой икры важны не только цена и красивый вид. Стоит обратить внимание на срок годности, условия хранения и целостность упаковки. А если хочется сэкономить на новогоднем меню, икра минтая действительно может стать одним из вариантов — без обещаний, что гости не заметят разницы.