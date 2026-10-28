Доктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами

Ожесточенные споры вокруг самых назначаемых в мире препаратов для сосудов заставила знаменитого врача раскрыть изнанку медицинских манипуляций.



Александр Мясников в своем блоге в мессенджере "Макс" поднял одну из самых острых и взрывоопасных тем современной медицины — войну мнений вокруг статинов. Препараты, созданные для снижения уровня холестерина и спасения сосудов от закупорки, сегодня подвергаются яростным атакам как в интернете, так и во врачебных кабинетах. Доктор разделил противников этой терапии на четкие категории: от откровенных аферистов и сетевых охотников за хайпом, продающих сомнительные альтернативные курсы, до разумных специалистов, протестующих против слепого назначения тяжелых таблеток каждому встречному.

Первые две группы, по словам Мясникова, бессовестно манипулируют сознанием пациентов. Они берут сложнейшие механизмы развития атеросклероза, выдергивают единичные факты из контекста и делают из них совершенно бредовые, опасные для жизни выводы.

Инфаркт при чистых сосудах: разоблачение уловки

Главный козырь сетевых критиков звучит убедительно: почти половина инфарктов происходит у людей с нормальным уровнем холестерина в бланке анализов, а значит, пить статины бессмысленно. Мясников называет подобные речи чистой воды софистикой. Врач напомнил, что атеросклероз — это не просто жир на стенках, а сложнейший липидно-воспалительный процесс. Понятие "нормы" из лаборатории может быть смертельно опасным для конкретного гипертоника, диабетика или курильщика с отягощенной наследственностью.

Кроме того, при нормальном показателе так называемого плохого холестерина в крови могут зашкаливать атерогенные частицы и маркеры скрытого сосудистого воспаления. Сам факт того, что сосудистые катастрофы случаются при нормальных анализах, никак не отменяет защитного действия таблеток. С таким же успехом можно заявить: раз инфаркты бывают у людей с идеальным давлением, лечить гипертонию не нужно вовсе.

Миф о слабоумии и загадка мышечных болей

Противники статинов обожают запугивать людей сказками о том, что эти лекарства вызывают раннюю деменцию, депрессию, бессонницу и разрушают мускулатуру. Доктор подчеркнул, что международная наука давно и бесповоротно доказала: никакой связи между приемом препаратов и развитием слабоумия не существует.

Знаменитые мышечные боли при детальном изучении и вовсе оказались психологическим феноменом. В серьезных клинических испытаниях на ломоту в мышцах жаловались 27,1% пациентов, реально принимавших статин, и 26,6% тех, кто пил обычную таблетку-пустышку с мелом. Разница минимальна, а реальная токсичность для мышц встречается крайне редко.

Реальный риск диабета и баланс выгоды

Единственный побочный эффект, заслуживающий внимания врачей, — это способность статинов в высоких дозировках незначительно повышать уровень глюкозы у предрасположенных к диабету людей. Паникеры кричат о тридцатипроцентном росте угрозы, однако доктор призывает отличать относительный риск от абсолютного.

На практике при интенсивной терапии речь идет всего о тринадцати дополнительных случаях на тысячу человек в год, а при стандартных терапевтических дозах — об одном случае на тысячу пациентов. Когда на чаше весов лежит спасение от повторного смертельного инфаркта у сердечника, незначительное колебание сахара в крови отступает на второй план.

В чем критики статинов абсолютно правы

При этом Александр Мясников признал, что во многих претензиях скептиков есть горькая правда. В отечественной медицине действительно процветает избыточное назначение статинов, когда пожизненные таблетки выписывают на глазок, ориентируясь лишь на общий холестерин без оценки кардиориска. Первичная профилактика у молодых людей без сопутствующих патологий требует взвешенного подхода, а не слепого закармливания химией.

Осторожность нужна и с пациентами старше 80 лет, где учитываются общая хрупкость организма и масса принимаемых лекарств. К тому же при реальной индивидуальной непереносимости врач обязан не давить на больного, а предложить современные альтернативы — например, эзетимиб или таргетные ингибиторы.

Движение против таблеток

В финале теледоктор разгромил модный тезис о том, что отказ от фастфуда и утренняя пробежка способны заменить любые препараты. Здоровый образ жизни незаменим, но при генетических поломках даже строжайшая вегетарианская диета не способна сбить критический уровень опасных липидов. Физическая активность и грамотно подобранные таблетки должны дополнять друг друга, а попытка сбежать от научно доказанной терапии в объятия шарлатанов слишком часто заканчивается на столе патологоанатома.