AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов

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Круглые воздуховоды применяют при строительстве и модернизации вентиляционных систем. При проектировании сети учитывают сопротивление воздушному потоку, уровень шума, расход металла и условия монтажа. Круглое сечение часто выбирают для протяженных участков: при сопоставимой площади прохода его периметр меньше, чем у прямоугольного канала. При этом итоговые характеристики системы зависят не только от формы, но и от скорости воздуха, конфигурации трассы и подобранного оборудования.
По информации AVA Technologies, компания расширяет выпуск круглых воздуховодов из оцинкованной стали. Цинковое покрытие защищает металл от коррозии при эксплуатации в условиях, предусмотренных проектом. Толщину стали, тип соединения и требования к герметичности подбирают с учетом назначения вентиляционной системы.
Виды воздуховодов и комплектующих
В ассортименте производителя представлены прямошовные и спирально-навивные воздуховоды. Первые изготавливают с продольным швом; у вторых жесткость конструкции обеспечивает спиральный замок. Выбор исполнения зависит от диаметра, длины участка, рабочего давления и особенностей монтажа.
Компания также предлагает фасонные элементы: переходы, тройники, отводы, крестовины, заглушки и врезки. Эти детали нужны для поворотов, ответвлений и изменения сечения трассы. Совместимость элементов и качество монтажа влияют на герметичность готовой сети.
Производство и поставки
В предоставленном пресс-релизе AVA Technologies указывает, что контролирует выпуск элементов от выбора металлической ленты до проверки геометрии швов. Производитель заявляет о возможности изготовления воздуховодов стандартных и нестандартных диаметров под проектные задачи.
Заказчики могут согласовать параметры воздуховодов и фасонных деталей в одной поставке. Сроки изготовления, стоимость и технические характеристики конкретных изделий следует уточнять при оформлении заказа. Подробнее об ассортименте можно узнать в каталоге вентиляционных воздуховодов компании.