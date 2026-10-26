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AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов

Круглые воздуховоды из оцинкованной стали

Компания AVA Technologies сообщила о расширении производства круглых воздуховодов из оцинкованной стали и фасонных элементов для вентиляционных систем. В ассортимент входят прямошовные и спирально-навивные изделия для промышленных, коммерческих и жилых объектов.

Иллюстрация создана с помощью ИИ и не является фотографией продукции или производства AVA Technologies.

Круглые воздуховоды применяют при строительстве и модернизации вентиляционных систем. При проектировании сети учитывают сопротивление воздушному потоку, уровень шума, расход металла и условия монтажа. Круглое сечение часто выбирают для протяженных участков: при сопоставимой площади прохода его периметр меньше, чем у прямоугольного канала. При этом итоговые характеристики системы зависят не только от формы, но и от скорости воздуха, конфигурации трассы и подобранного оборудования.

По информации AVA Technologies, компания расширяет выпуск круглых воздуховодов из оцинкованной стали. Цинковое покрытие защищает металл от коррозии при эксплуатации в условиях, предусмотренных проектом. Толщину стали, тип соединения и требования к герметичности подбирают с учетом назначения вентиляционной системы.

Виды воздуховодов и комплектующих

В ассортименте производителя представлены прямошовные и спирально-навивные воздуховоды. Первые изготавливают с продольным швом; у вторых жесткость конструкции обеспечивает спиральный замок. Выбор исполнения зависит от диаметра, длины участка, рабочего давления и особенностей монтажа.

Компания также предлагает фасонные элементы: переходы, тройники, отводы, крестовины, заглушки и врезки. Эти детали нужны для поворотов, ответвлений и изменения сечения трассы. Совместимость элементов и качество монтажа влияют на герметичность готовой сети.

Производство и поставки

В предоставленном пресс-релизе AVA Technologies указывает, что контролирует выпуск элементов от выбора металлической ленты до проверки геометрии швов. Производитель заявляет о возможности изготовления воздуховодов стандартных и нестандартных диаметров под проектные задачи.

Заказчики могут согласовать параметры воздуховодов и фасонных деталей в одной поставке. Сроки изготовления, стоимость и технические характеристики конкретных изделий следует уточнять при оформлении заказа. Подробнее об ассортименте можно узнать в каталоге вентиляционных воздуховодов компании.

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26 октября 2026, 17:44
Круглые воздуховоды из оцинкованной стали
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