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Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг

Лариса Долина. Фото: &quot;Дни.ру&quot; / Феликс Грозданов
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Череда громких репутационных скандалов нанесла сокрушительный удар по востребованности народной артистки.

Приближение новогодних праздников для звезд отечественного шоу-бизнеса традиционно знаменует начало "золотого сезона", когда ценники на частные выступления взлетают в два, а то и в три раза. Однако для 71-летней Ларисы Долиной конец года складывается по совершенно нетипичному и тревожному сценарию. Столкнувшись с резким охлаждением интереса со стороны состоятельных заказчиков, певица оказалась в ситуации жесткого кризиса бронирований. Отчаявшись из-за отсутствия привычного ажиотажа, артистка пошла на беспрецедентный для своего статуса шаг: вместо традиционного повышения ставок она демонстративно и резко обрушила стоимость своих выступлений.

Рыночные реалии вынудили менеджмент исполнительницы пойти на небывалый демпинг. Если в прошлые годы за праздничный сет Долиной организаторы без колебаний выкладывали от 3,5 миллиона рублей, то теперь ценник рухнул сразу на миллион. Сегодня выйти на сцену на новогоднем банкете звезда готова за 2,5 миллиона рублей. В индустрии, где статус артиста первого эшелона не позволяет делать скидки даже в кризис, подобное публичное снижение гонорара выглядит как вынужденная капитуляция.

Более того, за уменьшенный гонорар певица предлагает урезанный и предельно упрощенный формат. Лариса Александровна согласилась выступать всего тридцать минут, причем приедет на площадку в гордом одиночестве — без своего постоянного коллектива музыкантов.

По данным СМИ, концертный директор певицы сейчас в экстренном порядке пытается закрыть зияющие дыры в декабрьском расписании. В рабочем календаре Долиной пока значатся лишь занятость в театральных постановках и единичные закрытые вечеринки в Москве и Санкт-Петербурге. При этом шесть "жирных" предновогодних дат, которые обычно раскупаются еще в начале осени, до сих пор остаются абсолютно свободными.

Впрочем, пойдя на серьезные финансовые уступки по гонорару, снижать требования к личному комфорту артистка категорически отказалась. Бытовой райдер певицы по-прежнему составлен с размахом: в гримерной ее должны ждать мясная и сырная тарелки премиальных сортов, профессиональная кофемашина, усиленная личная охрана и автомобиль представительского класса не старше пяти лет выпуска.

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2026, 11:10
Лариса Долина. Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
"Макс" / Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Ксения Собчак и Тина Канделаки. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лариса Долина и Валя Карнавал. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Настасья Самбурская. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина и Виктория Боня. Коллаж &quot;Дни.ру&quot;, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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