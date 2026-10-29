В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья"

В Государственном Кремлевском Дворце выступили артисты и детские коллективы, а лауреаты проекта "Моя Марка" получили награды.



В Государственном Кремлевском Дворце прошел гала-концерт «Моя Россия, моя семья», объединивший лауреатов федерального проекта ПроУспех «Моя Марка», известных артистов, юных исполнителей и творческие коллективы со всей страны.

В программе принимал участие Макс Лидов, который выступил с арт-балетом Айседора, Анастасия Малькова-Макеева с ансамблем современного стилизованного танца «Эльданс» из Санкт-Петербурга. Выступали Ярослав и Ксения Сумишевские, МАРФА, Леша Янгер, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Баба Яга и танцевальный проект DanceMarka из Тамбова, группа «Земляне», группа «Сентябрь», Нонна Еганян с вокальной студией Music Soul из Санкт-Петербурга и другие известные артисты российской эстрады.

Главное место в гала-концерте заняли детские и молодежные коллективы, для которых выступление на сцене ГКД стало значимым событием. Участниками концертной программы были детский музыкальный театр «Созвездие Добра» из Рязани, концертный хор «Кантабиле» из Твери, детский образцово-художественный ансамбль «Алтн» из Элисты, образцовый хореографический ансамбль «Изюминка» из Воронежа, школа современного танца «Лидер Данс» из Старого Оскола, танцевальный клуб «Империя» из Раменского района, студия вокала и танца «БирУта» из Химок, школа танцевального искусства Марии Шафран «Шаги» из Рязани, театр танца «Астария» из Саранска, детская эстрадная студия «Волшебники» из Хабаровска, детская театральная студия «Fat Teatr» из Владикавказа, развивающее пространство для детей Podioma из Выборга, студия танцев «Либерти» из города Кимры, студия современного танца «Микс тайм» из Самары, танцевальная студия «Огненная команда» из Вологды, театр-студия Елены Зайцевой и детский эстрадный хор «Созвездие».

В программе прозвучали композиции «Великая Россия», «С чего начинается Родина», «Гуляй, Россия!», «Моя Родина», «Дорогие мои старики», «Мама», «Отец и дочь», «Танцуй пока молодой» и многие другие известные песни.

Значимым событием вечера стало награждение лауреатов Всероссийского творческого слета «Лучшие из лучших» в номинациях «Вокал» и «Музыкальный театр». Для победителей награда стала признанием таланта и творческого труда.

Партнер проекта «Фабрика шоколадных открытий» холдинга «Объединенные кондитеры», вручил концертному хору «Кантабиле» из Твери 10 килограммов батончиков «Рот Фронт» — самых популярных конфет в ассортименте холдинга.

Основательница арт-бюро Лиа Манзони создала для детей из ДМТ «Созвездие Добра» шелковый одуванчик из коллекции «Невесомость». Идея награды символизирует доброту, преданность, силу духа и стойкость.

В награждении победителей творческого слета также принял участие Ресторанный дом Ксении Карауловой. В состав холдинга входят исторический ресторан-музей «Булошная», ресторан «Сенполия», ресторан «АМА» и масштабная кондитерская мастерская по производству тортов, пирожных и других сладостей. Ресторатор и многодетная мама Ксения Караулова поднялась на сцену вместе с четырьмя детьми. Они вручили специальный сладкий приз симпатий коллективу ДМТ «Созвездие Добра», отметив яркое выступление юных артистов.

Своими впечатлениями и планами на будущее поделились признанные эксперты и руководители компаний-победителей.

Морозова Евгения, директор департамента электронной коммерции «ОРМАТЕК»:

«Искренне благодарим за эту почетную награду и выражаем глубокую признательность нашим покупателям за их выбор и доверие. Наша ключевая компетенция – глубокая экспертиза в области сна. Мы понимаем насколько индивидуальны потребности каждого человека и наша задача – не просто предложить продукт, а помочь клиенту разобраться в своих потребностях и сделать осознанный выбор».

Горностаева Екатерина, операционный директор кулинарных лавок «Братья Караваевы» и Мишель Эван, бренд-шеф кулинарных лавок «Братья Караваевы»:

«Победа в премии «Моя марка» второй раз подряд – это прежде всего признание доверия наших гостей. Мы видим, что движемся в правильном направлении, и это вдохновляет команду продолжать держать высокую планку качества».

Галиакбарова Диана, директор по маркетингу «ХАНТИНГ», ВОДА «МОЯ СТИХИЯ»:

«Искренне благодарим наших покупателей за доверие и оказанную честь быть отмеченными столь почетной наградой. В 2027 году мы планируем расширить ассортимент по двум ключевым направлениям: вкусовой воде «Моя Стихия» и энергетическим напиткам MyElement. В фокусе разработка новых вкусов с учетом актуальных мировых трендов и меняющихся предпочтений потребителей».

Иваненко Павел, Директор направления «Оконные технологии и светопрозрачные конструкции»:

«Для нас премия – это признание многолетней работы всей команды и наших партнеров. Мы развивали бренд РЕХАУ на российском рынке, формируя доверие потребителей. Благодарим всех, кто отдал за нас свой голос. Для нас это важная оценка нашей работы и стимул двигаться дальше».

Мейнцер Ирина, заместитель генерального директора Центра океанографии и морской биологии «Москвариум»:

«Благодарим всех, кто голосовал, за доверие и выбор «Москвариума». Ваше признание наглядно доказывает – мы движемся в правильном направлении, а наша аудитория становится все более разнообразной. Помимо семей с детьми и школьников, к нам приходит все больше молодежи, которая ищет новые форматы досуга и яркие впечатления. Поэтому мы развиваем не только образовательные и познавательные программы, но и событийные проекты».

Сабурова Ольга, главный редактор общественно-политического СМИ Ньюс.ру:

«Хочу выразить искреннюю благодарность за почетную награду. Для нас это не просто знак признания, но и подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении в это переломное для медиаиндустрии время».

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«За этой наградой стоит доверие людей, которые приходят на Afisha.ru в поисках впечатлений и остаются с нами надолго. Время – достаточно ограниченный человеческий ресурс, и наша задача – не тратить его впустую, а сразу дать точные ответы на запросы пользователей. Мы гордимся, что именно наш продукт люди называют номером один в развлекательной сфере. Это прямое подтверждение ежедневной работы команды: мы сопровождаем человека на каждом этапе – от первой идеи до ярких эмоций, от рекомендации до оформления заказа».

Гала-концерт «Моя Россия, моя семья» еще раз подтвердил, что культура, музыка и искусство могут объединять людей разных возрастов и профессий. На одной сцене встретились признанные артисты и новое поколение исполнителей, а зрители стали участниками большого праздника, наполненного гордостью за страну, уважением к семейным ценностям и верой в силу таланта.