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По программе "Приведи друга" в больницы Подмосковья пришли более 2,2 тысячи медиков

По программе "Приведи друга" в больницы Подмосковья пришли более 2,2 тысячи медиков
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Программа "Приведи друга" помогает больницам Московской области находить новых сотрудников. С 2022 года по ней трудоустроились более 2,2 тысячи специалистов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

По данным областного ведомства, в медицинские учреждения региона по этой программе пришло свыше тысячи врачей и почти 1,2 тысячи человек среднего медперсонала.

«Благодаря программе больницы и поликлиники Подмосковья пополняются новыми кадрами»,

– сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Максим Забелин.

Суть программы проста, говорят в Минздраве Подмосковья. Медик, который привел на работу коллегу, получает премию до 128 тысяч рублей. Ее размер зависит от специальности, стажа и категории нового сотрудника.

Деньги выплачивают в два этапа. Половину перечисляют после трудоустройства, вторую половину – через три месяца работы.

При этом есть условия. Новый специалист, например, должен устроиться на основную должность на полную ставку. В течение предыдущих шести месяцев он не должен работать в государственных медорганизациях области.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, чаще всего по программе приходили медицинские сестры, фельдшеры скорой помощи, участковые терапевты, анестезиологи-реаниматологи и хирурги.

Помимо «Приведи друга» в регионе действуют «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и компенсация аренды жилья. Подробности размещены на сайте rabota-vrachom.ru.

Поддержка медицинских кадров в Московской области проводится благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

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27 октября 2026, 11:56
Дни.ру✓ Надежный источник

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