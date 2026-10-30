Собянин рассказал о новой детско-взрослой поликлинике в районе Некрасовка

Учреждение расположено по адресу: улица Маршала Еременко, дом 2.

Новая детско-взрослая поликлиника в районе Некрасовка начнет принимать пациентов 2 ноября 2026 года. Пятиэтажное здание площадью около 15,5 тысячи квадратных метров построили по индивидуальному проекту в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"По сути, это многопрофильный медицинский центр, в котором пациенты могут получать полный спектр амбулаторной помощи: от профилактических осмотров и вакцинации до сложных диагностических исследований и восстановительного лечения", — отметил Мэр Москвы.

Под одной крышей разместились взрослая и детская поликлиники, женская консультация, детская стоматология, два травмпункта и аптека. Жители смогут обращаться к врачам разных специальностей, проходить обследования и получать восстановительное лечение в одном здании.

Взрослая поликлиника станет филиалом № 3 городской поликлиники № 23. Ожидается, что к ней прикрепятся около 20 тысяч жителей, а с учетом роста населения района — до 35 тысяч человек.

Прием будут вести участковые врачи и врачи общей практики, хирурги, кардиологи, неврологи, эндокринологи, оториноларингологи, офтальмологи и урологи. Пациенты смогут пройти ультразвуковую и функциональную диагностику, обратиться к дежурному врачу и получить помощь в отделении реабилитации.

На первом этаже расположена взрослая травматология с рентген-кабинетом. На третьем — терапевтическое отделение и кабинеты врачей-специалистов. Помещения для реабилитации и дневного стационара находятся на пятом этаже.

В детской поликлинике — филиале № 6 детской городской поликлиники № 120 — прием будут вести педиатры, хирурги, неврологи, офтальмологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты. Ориентировочно к ней прикрепятся 11,2 тысячи детей, а в дальнейшем их число может вырасти до 15 тысяч.

Для восстановительного лечения оборудовали зал лечебной физкультуры, кабинет массажа и отделение физиотерапии. В здании также предусмотрены кабинеты вакцинопрофилактики и здорового ребенка, помещение для кормления. Детская травматология и рентген-кабинет расположены на втором этаже.

Стоматологическая помощь детям будет доступна на пятом этаже. Подразделение детской стоматологической поликлиники № 25 рассчитано на 84 посещения в смену. Здесь будут работать стоматологи-терапевты, хирурги и ортодонты.

В распоряжении врачей — стоматологические установки, рентгеновский аппарат и ортопантомограф, который позволяет получить панорамный снимок всей челюстной зоны за одну процедуру.

В здании откроется филиал женской консультации № 17 городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова. Пациенток будут принимать акушеры-гинекологи и терапевт. Здесь можно будет пройти ультразвуковое исследование, сделать КТГ и сдать анализы.

Поликлинику оснастили диагностическим оборудованием, в том числе цифровым рентгенографическим аппаратом и маммографом. Кабинеты лучевой и функциональной диагностики расположены на четвертом этаже. Для пациентов с симптомами ОРВИ организовали специальные зоны приема — фильтр-боксы с отдельным входом.

В соответствии с московским стандартом наиболее посещаемые кабинеты разместили на нижних этажах, административные помещения — на верхних. В здании установили восемь лифтов, предусмотрели удобные маршруты передвижения и адаптированные санузлы для маломобильных пациентов.

Внутренние пространства оформили в светлых тонах, установили систему вентиляции с охлаждением. Окна оборудовали замками безопасности: они ограничивают распашное открывание, но позволяют проветривать помещения.

Территорию вокруг поликлиники благоустроили. Здесь проложили тротуары, поставили скамейки с подлокотниками и светильники, обустроили велопарковку с навесом. Рядом с учреждением разбили газон, высадили деревья и кустарники.

Новая поликлиника продолжает развитие медицинской инфраструктуры Некрасовки, где живут свыше 115 тысяч человек. Ранее в районе реконструировали детско-взрослые поликлиники на улицах Недорубова и 1-й Вольской, а на 2-й Вольской улице открыли подстанцию скорой помощи.

По словам Сергея Собянина, за последние годы в Некрасовке также появились новые транспортные и социальные объекты.

"Благодаря метро и МСД поездки по городу стали еще комфортнее. С 2018 года открыто четыре школы и 10 детских садов", — добавил Мэр Москвы.

Всего в 2020–2025 годах в столице построили и реконструировали более 360 городских поликлиник по единому стандарту. Развитие первичной медицинской помощи продолжится: до 2030 года в Москве планируют возвести еще 13 новых поликлиник с учетом численности жителей и транспортной доступности районов.