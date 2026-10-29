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Среда 28 октября

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Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза

Фото: magnific.com
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Этот особый день осеннего календаря издревле наделяли мощной исцеляющей силой, способной вернуть людям ясное зрение и защитить дом от любых невидимых недугов.

В четверг, 29 октября 2026 года, православный мир чтит память святого мученика Лонгина Сотника — римского воина, стоявшего на страже у подножия распятого Христа и первым исповедавшего Его Сыном Божиим. В народном месяцеслове эта дата закрепилась под названием Лонгин Сотник или Лонгин Вратник. На Руси святого почитали как надежного защитника от всякого зла, но главным его предназначением считалось исцеление глазных болезней.

Предки верили, что святой Лонгин способен вернуть зрение даже тем, кто годами страдал от слепоты или тяжелых воспалений. С раннего утра 29 октября верующие шли в храмы, ставили свечи к иконам мученика и молились о даровании здравия глазам. Существовал древний обычай: умываться на рассвете ключевой или освященной водой, приговаривая специальные заговоры на чистоту взора.

Магия солнечного тепла и обновление гардероба

Поскольку к концу октября погода часто баловала последними теплыми лучами — так называемыми "лонгиновыми деньками", — на Руси устраивали масштабный ритуал очищения одежды. Хозяйки вытаскивали из сундуков и гардеробных все зимние тулупы, шубы, пальто и шерстяные платки, а затем выносили их во двор на солнце.

Считалось, что яркий свет и морозный воздух способны не только выветрить затхлый запах, но и полностью выжечь всю скопившуюся за лето негативную энергетику, болезни и слезы. В деревнях приговаривали: "Длинный день до Лонгина — короткий хвост, а солнце багровое до земли достает". Проветренная на солнце одежда должна была защитить хозяев от зимних простуд и метелей.

Одновременно с этим крестьяне завершали последние приготовления к зиме, проверяли закрома и благодарили землю за дары, готовясь встретить ноябрьские холода в полной боевой готовности.

Строгие запреты 29 октября: как не накликать беду

Чтобы не потревожить покой высших сил и не навлечь на семью слепоту и бедность, на Лонгина Сотника строго соблюдали вековые табу:

  • Категорически запрещалось пренебрегать утренним умыванием и чисткой глаз. Считается, что человек, проспавший рассвет и не умывшийся свежей водой 29 октября, рискует навлечь на себя глазные болезни и ослабление зрения на весь следующий год.
  • Нельзя было надевать грязную, непроветренную или порванную одежду. Предки верили, что вещи, не побывавшие на солнце в день Лонгина, притягивают к владельцу уныние, болезни и финансовый застой.
  • Строго воспрещалось вступать в шумные споры, ругаться с близкими и сквернословить. Любой негатив, выпущенный наружу в этот день, мог бумерангом ударить по здоровью самого скандалиста.
  • Опасались давать деньги взаймы и залезать в долги, чтобы не пустить по ветру благополучие своего рода.
  • Не рекомендовалось бездельничать и проводить весь день в постели — лень наказывалась упадком сил и затяжной хандрой.

Природные подсказки: о чем шепчет погода

Внимательное наблюдение за поведением животных и состоянием небосвода 29 октября помогало предкам составить точнейший прогноз на грядущие месяцы:

  • Если в день Лонгина луна на ночном небе кажется мутной, бледной или окружена туманным кругом — впереди ждут резкое похолодание, снегопады и метели.
  • Яркое и чистое звездное небо предвещало скорое установление ясной, сухой и морозной погоды.
  • Листья, оставшиеся на ветках берез и дубов к концу октября, указывали на то, что зима будет мягкой, но очень затяжной.
  • Если домашние птицы нахохлились, прячут головы под крылья и сидят тихо — в ближайшие дни резко упадет температура и пойдет дождь со снегом.

Встречайте день Лонгина Сотника с чистыми помыслами, умойте лицо ключевой водой и наполните дом теплом — и тогда никакие зимние хвори не смогут омрачить вашу жизнь.

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29 октября 2026, 00:32
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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