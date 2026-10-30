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Пятница 30 октября

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Самая скандальная пара российского кино объявила о расставании: брак 51-летнего режиссера и юной музы рухнул

Александрина Олексюк и Марк Горобец. Фото: соцсети Марка Горобца
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Блестящая история любви, за развитием которой с замиранием сердца и содроганием следила вся светская Москва, подошла к своему печальному финалу.

В российском кинематографе прогремел очередной громкий разрыв: 19-летняя актриса Александрина Олексюк и 51-летний режиссер Марк Горобец больше не вместе, сообщают СМИ. Союз, вызывавший бурю эмоций, жаркие споры и откровенное недоумение у публики, просуществовал совсем недолго. Красивая сказка о юной приме и опытном мастере экрана завершилась расставанием, оставив после себя шлейф пересудов.

Их роман с самого начала напоминал дерзкий сценарий мелодрамы с элементами светского триллера. Знакомство произошло на съемочной площадке картины "Тур с Иванушками", где Горобец занимал режиссерское кресло, а юная Александрина делала первые серьезные шаги в профессии. На тот момент начинающей артистке было всего 16 лет. Разница в возрасте более чем в три десятилетия моментально сделала пару мишенью для жесткой критики со стороны поклонников и коллег по цеху. В кулуарах шептались, что такие союзы обречены, однако влюбленные упорно демонстрировали идиллию назло всем недоброжелателям.

В августе 2024 года пара ошеломила публику известием о помолвке, а уже в декабре сыграла пышную свадьбу. Александрина неустанно повторяла в интервью и социальных сетях, что ее выбор был абсолютно осознанным, а чувства — зрелыми, искренними и глубокими. Девушка эмоционально отбивалась от нападок хейтеров, уверяя, что взрослый спутник дарит ей ощущение надежности и безграничную заботу. Казалось, влюбленные готовы доказывать свою правоту вечно, но семейное счастье дало трещину меньше чем через год.

Первые тревожные звоночки прозвучали еще в начале осени. Внимательные наблюдатели заметили, что супруги перестали появляться вместе на светских раутах, вечеринках и статусных кинопремьерах. Более того, с безымянных пальцев обоих внезапно исчезли обручальные кольца. Окончательно подогрел подозрения сам кинематографист: Марк Горобец опубликовал в личном блоге полный меланхолии и боли пост, в котором откровенно рассуждал о горьких разочарованиях, потерях и крушении надежд.

Теперь же все иллюзии окончательно развеялись. Юная артистка подтвердила, что ее сердце снова абсолютно свободно. При этом Александрина вовсе не собирается ставить крест на личной жизни и запираться в четырех стенах в слезах. Несмотря на плотный рабочий график и постоянную нехватку времени, 19-летняя звезда открыто заявляет о готовности к новым романтическим увлечениям.

Более того, девушка совершенно не исключает, что ее следующим избранником вновь станет коллега по актерскому ремеслу. По ее словам, пресловутая творческая ревность и профессиональные амбиции вовсе не были причиной краха их брака.

"Думаю, проблема не в том, что двум творческим личностям тяжело. Тяжело может быть и программисту с актером, и повару с художником. Что если меня позовет на свидание актер, с которым мы работаем?.. Ну, если он мне симпатичен и у меня будет время, мы можем сходить на свидание", — цитирует слова Олексюк СМИ.

Пока поклонники гадают, что именно поставило точку в громком союзе — непреодолимая пропасть между поколениями или столкновение двух сильных характеров, Александрина уверенно смотрит вперед. Кажется, режиссер остался наедине со своей светлой грустью и воспоминаниями, а молодая красавица уже готова писать сценарий новой яркой главы своей жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

30 октября 2026, 13:04
Александрина Олексюк и Марк Горобец. Фото: соцсети Марка Горобца
StarHit✓ Надежный источник

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