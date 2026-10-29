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Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках

Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Комплекс расположен рядом с учебным корпусом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России на улице Садовники, владение 4, корпус 2.

Здесь оборудовали площадки для командных игр, тренировок и сдачи нормативов ГТО, а также благоустроили пешеходный маршрут до метро.

«Здесь недавно еще были гаражи, было неудобно, старые разбитые поля. Сейчас сделали кластер по всем видам спорта: мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Мы провели благоустройство до станции метро “Коломенская”, чтобы было удобно ходить, освещение хорошее было», — отметил Мэр Москвы.

В состав комплекса вошел административно-бытовой корпус площадью 330 квадратных метров. В нем разместили тренажерный зал, корт для сквоша, раздевалки и душевые. На открытой территории оборудовали хоккейную коробку площадью более 1,2 тысячи квадратных метров. Летом ее можно использовать для волейбола и тенниса, зимой — для зимних видов спорта. Для обслуживания площадки приобрели ледозаливочную технику.

Площадка для мини-футбола занимает 800 квадратных метров, для панна-футбола и баскетбола — 510 квадратных метров. Рядом обустроили беговую дорожку, воркаут-зону и места для прыжков в длину и выполнения нормативов ГТО. Более трех тысяч квадратных метров территории покрыли травмобезопасным резиновым покрытием.

При благоустройстве обновили около 2,3 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, установили 87 малых архитектурных форм, 46 опор освещения и 20 камер видеонаблюдения. Также смонтировали 400 погонных метров ограждения, разбили свыше 3,8 тысячи квадратных метров газонов и высадили около 120 растений.

Путь к учебному корпусу Президентской академии сделали удобнее за счет обновления сквера у дома 9 на улице Садовники. Здесь привели в порядок существующие дорожки и проложили новые — общей площадью около 8,3 тысячи квадратных метров. Отремонтировали спортивную площадку и зону для выгула собак, установили почти 70 малых архитектурных форм, более 70 опор освещения и около 20 камер видеонаблюдения. Площадь новых газонов составила 14,4 тысячи квадратных метров.

Создание кластера стало частью преобразований района, где живут более 83 тысяч человек. За последние годы в Нагатино-Садовниках обновили свыше 100 дворов, обустроили четыре спортивные площадки, высадили более двух тысяч деревьев и кустарников. Благоустроили парк «Жужа», Нагатинскую набережную, улицы и проезды. В этом году работы продолжились и в парке имени Юрия Лужкова.

Спортивную инфраструктуру района также дополнил физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Коломенском проезде. В порядок привели ВМХ-велодром «Коломенский», а возле станций метро «Коломенская» и «Каширская» организовали пункты велопроката. В Каширском проезде зимой работает каток с искусственным льдом.

Всего в Москве в 2026 году благоустройство охватывает более 2,6 тысячи объектов общей площадью свыше 5,1 тысячи гектаров. Среди них — городские парки, спортивные комплексы, улицы, дворы и объекты транспортной инфраструктуры.

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