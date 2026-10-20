Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание

Народный артист России Олег Газманов, известный своей хорошей спортивной формой и энергичными выступлениями, рассказал о трудностях со здоровьем, с которыми столкнулся в последнее время.
В кулуарах финала патриотического фестиваля "Родники. Истоки" исполнитель сделал тревожное признание о своем недуге. Оказывается он на протяжении нескольких лет страдает от хронических нарушений сна.
"У меня проблемы с бессонницей. Последние несколько лет я плохо сплю", — признался певец.
По словам артиста, дефицит ночного отдыха существенно осложняет восстановление сил между переездами и концертами. Несмотря на попытки скорректировать график и опробованные методики, полностью нормализовать режим сна ему пока не удается.
При этом завершать творческую деятельность или уходить со сцены музыкант не собирается. Газманов подчеркнул, что продолжает искать решение проблемы и сохраняет бодрый настрой: "Когда будем справляться — такой огонь будет", — с улыбкой отметил певец.
Нарушения сна — распространенная проблема среди гастролирующих артистов. Многолетний плотный график, частая смена часовых поясов, ночные переезды и эмоциональные перегрузки после масштабных концертов приводят к сбою циркадных ритмов, восстановить которые в зрелом возрасте становится значительно сложнее.
В комментариях к публикациям поклонники выразили поддержку исполнителю, пожелав ему скорейшего восстановления сил и посоветовав сбавить гастрольный темп ради сохранения здоровья.