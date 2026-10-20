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Вторник 20 октября

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Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание

Олег Газманов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Всегда подтянутый и невероятно бодрый артист, поражающий зрителей акробатическими трюками на сцене, неожиданно обнажил темную изнанку своей жизни.

Народный артист России Олег Газманов, известный своей хорошей спортивной формой и энергичными выступлениями, рассказал о трудностях со здоровьем, с которыми столкнулся в последнее время.

В кулуарах финала патриотического фестиваля "Родники. Истоки" исполнитель сделал тревожное признание о своем недуге. Оказывается он на протяжении нескольких лет страдает от хронических нарушений сна.

"У меня проблемы с бессонницей. Последние несколько лет я плохо сплю", — признался певец.

По словам артиста, дефицит ночного отдыха существенно осложняет восстановление сил между переездами и концертами. Несмотря на попытки скорректировать график и опробованные методики, полностью нормализовать режим сна ему пока не удается.

При этом завершать творческую деятельность или уходить со сцены музыкант не собирается. Газманов подчеркнул, что продолжает искать решение проблемы и сохраняет бодрый настрой: "Когда будем справляться — такой огонь будет", — с улыбкой отметил певец.

Нарушения сна — распространенная проблема среди гастролирующих артистов. Многолетний плотный график, частая смена часовых поясов, ночные переезды и эмоциональные перегрузки после масштабных концертов приводят к сбою циркадных ритмов, восстановить которые в зрелом возрасте становится значительно сложнее.

В комментариях к публикациям поклонники выразили поддержку исполнителю, пожелав ему скорейшего восстановления сил и посоветовав сбавить гастрольный темп ради сохранения здоровья.

Шоу-бизнес в Telegram

20 октября 2026, 17:06
Олег Газманов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: соцсети / @oleggazmanov

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