"Завещал оставить себя навсегда": последняя воля Мухича из "Полицейского с Рублевки" довела близких до слез

Трогательная церемония прощания с Романом Поповым подошла к своему печальному финалу, исполнив сокровенное последнее желание безвременно ушедшего артиста.



В курортном Сочи подошла к концу пронзительная траурная церемония, поставившая окончательную точку в земном пути актера Романа Попова, прославившегося на всю страну благодаря роли следователя Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Спустя ровно год со дня скоропостижного ухода артиста его самые близкие друзья и родственники собрались на черноморском побережье, чтобы исполнить последнюю, священную волю покойного.

Вместо помпезных гранитных мемориалов на шумных столичных кладбищах и пафосных речей звезда экрана завещал совершенно иное прощание. Прах всенародного любимца был развеян над бескрайней гладью Черного моря в районе живописного мыса на Мацесте. Близкие вышли в открытые воды на катере, чтобы развеять останки по ветру, навсегда соединив душу артиста со стихией, которую он бесконечно любил при жизни.

"Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда", — с неизбывной грустью и слезами на глазах поделились сокровенным близкие Романа в социальных сетях, опубликовав трогательные кадры с места прощания.

Для миллионов зрителей образ харизматичного, наивного и невероятно обаятельного Мухича стал по-настоящему родным. Казалось, за широкой улыбкой и искрометным юмором Попова никогда не может скрываться беда. Однако за кулисами эстрадного успеха артист вел изнурительную войну за собственную жизнь. Ранее перенесенные тяжелейшие курсы химиотерапии в борьбе с коварным недугом нанесли колоссальный удар по внутренним резервам организма. На фоне агрессивного лечения у актера катастрофически падало зрение, а жизненно важные органы работали на пределе человеческих возможностей.

Роковая развязка наступила внезапно, когда ослабленный организм столкнулся с новой смертоносной патологией — прободной язвой желудка. Актера в экстренном порядке, в критическом состоянии доставили в реанимацию больницы 11 октября. Хирурги провели сложнейшую многочасовую операцию, буквально вырывая пациента из лап смерти, однако после вмешательства Роман впал в глубокую кому.

Когда артист наконец пришел в себя, измученное тело отказалось функционировать: дыхание перехватило, и врачам пришлось экстренно подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. К сожалению, массивное поражение запустило необратимый процесс полиорганной недостаточности. Внутренние системы отказывали одна за другой. Медики отчаянно боролись до последней секунды, но в 13:15 сердце легендарного Мухича остановилось навсегда.

Теперь на Мацесте появилось особое место силы и светлой памяти для всех, кто любил и ценил редкий талант артиста. Роман Попов ушел непобежденным, оставив после себя бессмертные комедийные роли, искренний смех в домах миллионов зрителей и тихий морской прибой, уносящий волны в вечность.