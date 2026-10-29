С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА – Собянин 

Силы ПВО уничтожили 231 беспилотник на подлете к Москве в ночь на 29 октября.



С 20:30 28 октября до 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 беспилотных летательных аппаратов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, большую часть аппаратов силы противовоздушной обороны Министерства обороны нейтрализовали на дальних подступах.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве», — написал Мэр Москвы.

Приведенные в сообщении цифры относятся к разным территориям: 613 БПЛА летели в сторону Московского региона, а 231 был уничтожен на подлете к столице. Указанный период охватывает вечер 28 октября и утро 29 октября — всего десять с половиной часов.

Других сведений о последствиях атаки в сообщении не приводится. Сергей Собянин информирует жителей о работе ПВО через свой канал в мессенджере «Макс».