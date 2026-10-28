Сергей Собянин рассказал, каким будет новый спортивный комплекс в Зябликове

Новое здание возведут на Воронежской улице – в шаговой доступности от жилых кварталов и популярного у москвичей парка "Долина реки Шмелевки".



В районе Зябликово в 2028 году откроется современный спортивный комплекс площадью более 4,4 тысячи квадратных метров с тремя бассейнами и тренажерным залом. Об этом в своем канале в мессенджеры "Макс" сообщил Сергей Собянин.

Главной точкой притяжения станет собственный аквакомплекс с продуманной инфраструктурой как для активных тренировок, так и для семейного отдыха с детьми.

«В здании общей площадью больше 4,4 тысячи квадратных метров обустроят зоны для занятий спортом и общественные пространства. Проектом предусмотрено создание целого аквакомплекса. Запланированы большой оздоровительный бассейн размером 16 на 25 метров, детский и гидромассажный бассейны для комфортного восстановления после тренировок», — написал Мэр Москвы.

Большую часть второго этажа отведут под просторный тренажерный зал. Для любителей групповых занятий откроют залы для йоги, пилатеса, функционального фитнеса и силовых дисциплин.

Позаботятся и об удобстве посетителей, добирающихся до комплекса на личном транспорте.

«Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят. Возле здания предусмотрена парковка для велосипедов и машин», — добавил Сергей Собянин.

Строительство спортивных объектов рядом с жилыми домами отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Юг столицы активно насыщается спортивной инфраструктурой: начиная с 2011 года в Южном административном округе возвели 22 спортивных объекта. Город продолжает программу строительства районных физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках проекта «Мой район», чтобы москвичи могли плавать и поддерживать форму в любое время года рядом со своим домом.