В Подмосковье собрали более 409 тысяч тонн зерна

Аграрии Московской области завершают уборочную кампанию. Зерновые и зернобобовые убраны на 93% площадей, картофель – на 97%, масличные культуры и овощи открытого грунта – более чем на 80%, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Уже собрано более 409 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, а валовый сбор масличных достиг почти 130 тысяч тонн. Наша задача – обеспечить качественное завершение уборки и сохранить выращенный урожай», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Зерновые убрали с 127,4 тысячи гектаров. Средняя урожайность превысила 32 центнера с гектара.

Озимые дали более 225 тысяч тонн, почти вся эта масса пришлась на озимую пшеницу. Яровые принесли свыше 166 тысяч тонн: 85 тысяч тонн пшеницы, 63 тысячи тонн ячменя и почти 10 тысяч тонн овса.

Зернобобовые, в основном горох, дали 17,8 тысячи тонн. Масличных собрали 129,7 тысячи тонн с 62,1 тысячи гектаров. Рапс убран почти полностью. Сою обработали на 70% площадей и собрали почти 22 тысячи тонн.

С картофельных полей площадью около 11 тысяч гектаров получили более 316 тысяч тонн. Овощи открытого грунта собрали с 4,4 тысячи гектаров, валовый сбор превысил 139 тысяч тонн.

Специалисты следят за плодовыми и ягодными насаждениями. Из-за тёплой осени подготовка растений к зиме зависит от того, когда наступят устойчивые холода.

Работа ведётся в рамках задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».