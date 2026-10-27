Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин"

Гостиница "Пекин" на Большой Садовой улице – один из ключевых архитектурных символов Триумфальной площади.



Монументальный комплекс в стиле сталинского ампира построили в 1939–1956 годах по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина. Сегодня здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Об открытии нового этапа в истории легендарного отеля рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"Это был один из лучших отелей советского времени — с высокими потолками, лепниной, с отделкой из ценных пород дерева, гранита и мрамора. В 1957 году в нем открылся первый в Москве ресторан китайской кухни, деликатесы для которого доставляли самолетами из Китая. В наши дни гостиница признана памятником архитектуры регионального значения. Специалистам предстоит провести ее комплексную реставрацию. Работы пройдут поэтапно", — написал Мэр Москвы.

Восстановление исторического ансамбля разделено на несколько очередей. В первую очередь специалисты приведут в порядок корпус со стороны 2-й Брестской улицы. Там предстоит отремонтировать кровлю и фасады, укрепить несущие конструкции здания, полностью заменить инженерные сети и бережно восстановить интерьеры. Эти работы планируют завершить в 2027 году.

На втором этапе гостиничные номера временно переместят в уже обновленное крыло, а реставраторы начнут масштабные работы в корпусе вдоль Садового кольца.

Финальным аккордом станет преображение центральной башни, венчающей архитектурный ансамбль. Специалисты восстановят парадную входную группу: по историческим чертежам и аналогам воссоздадут массивный дубовый портал и аутентичные входные двери с оригинальной художественной фурнитурой.

"Интерьеры гостиницы "Пекин" с их уникальным лепным декором, росписями и отделкой из ценных пород камня также ждет тщательная реставрация", — подчеркнул Сергей Собянин.

Сохранение исторического архитектурного наследия — одно из ключевых направлений развития столицы. За последние годы в Москве отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Бережный подход позволяет возвращать шедеврам прошлого их подлинный облик, при этом деликатно адаптируя здания к современным стандартам комфорта и безопасности для москвичей и гостей города.