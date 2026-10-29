Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя, впервые освященный в 1883 году и воссозданный в 1990-е, отреставрировали в Москве за три года.



В Москве завершились трехлетние ремонтно-реставрационные работы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Над обновлением храма работали более 500 специалистов: каменщики, кровельщики, плотники, реставраторы бронзы и позолоты, художники и высотники. Вместе с ними в проекте участвовали студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

«Это был колоссальный труд — от возведения сложнейших конструкций лесов до ювелирной работы с декоративными элементами крестов. В результате удалось полностью обновить внешний вид храма, который теперь вновь сияет во всей своей красе», — написал Мэр Москвы.

Реставрацию начали с фасадов. Специалисты промыли 15 тысяч квадратных метров стен и обследовали почти 64 тысячи мраморных панелей. Трещины и сколы устранили, а утраченные элементы заменили изготовленными по индивидуальному заказу. Чтобы укрепить облицовку в местах скрытых пустот, реставраторы заполнили их специальными составами.

Работы прошли также в звонницах и на куполах. Мастера обновили внутреннюю отделку, восстановили металлические конструкции и заменили покрытие куполов на нержавеющую сталь с напылением нитрида титана. Именно оно придает им золотой цвет.

Особого подхода потребовал главный купол диаметром почти 30 метров. Старое покрытие снимали небольшими участками, чтобы защитить расположенные под ним фрески от дождя. Новые детали изготавливали и подгоняли на месте. Кроме того, специалисты обновили кровлю и закомары, отреставрировали горельефы надвратной колокольни.

Привели в порядок и четыре смотровые площадки, которые посещают жители и гости города. Здесь обновили гидроизоляцию и основание, а сохранившиеся плиты очистили и вернули на место.

Завершающим этапом стало восстановление декоративных деталей крестов главного купола и четырех звонниц. Около 500 элементов очистили, укрепили и покрыли сусальным золотом. Так завершился трехлетний проект, позволивший сохранить облик храма и сделать его смотровые площадки комфортнее для посетителей.