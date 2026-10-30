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Пятница 30 октября

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"Мы надеемся": адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала правду о ее состоянии

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
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Юлия Вербицкая-Линник опровергла сообщения о паллиативном статусе артистки.

Новости о здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила журналистам ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По словам правозащитник, на прошлой неделе состояние Лидии Николаевны резко ухудшилось. Врачам удалось его стабилизировать, однако оно по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое.

"Могу отметить, что состояние Лидии Николаевны стабильно тяжелое, хотя после того, как оно на прошлой неделе резко ухудшилось, врачи ее стабилизировали", — сказала адвокат.

Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали 14 октября. Сообщалось, что артистку беспокоили усиливающаяся одышка и отеки. Причиной ухудшения самочувствия стали хронические проблемы с сердцем.

Вербицкая-Линник отметила, что состояние актрисы ухудшается не впервые, однако прежде оно не было настолько серьезным. По словам адвоката, раньше организм Лидии Николаевны находил силы для восстановления и она приходила в себя.

Представитель актрисы также высказалась против предположений о присвоении Федосеевой-Шукшиной паллиативного статуса. Она назвала такие разговоры оскорбительными и призвала не делать преждевременных выводов.

"Мы надеемся, что организм ее восстановится. Говорить о каком-то статусе, обрекать и предрекать, мне кажется, в корне неправильно", — добавила Вербицкая-Линник.

Пока главная новость для поклонников актрисы — врачам удалось стабилизировать ее состояние после резкого ухудшения. При этом оно остается тяжелым, а представитель Лидии Николаевны надеется на ее восстановление.

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30 октября 2026, 10:48
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / РЕН ТВ✓ Надежный источник

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