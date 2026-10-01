Назван простой обряд на Параскеву 27 октября, который подарит богатство и искупает в любви

Этот осенний день наделен особой женской сакральной силой.

Во вторник, 27 октября 2026 года, православная церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской, жившей в одиннадцатом веке и прославившейся подвигами аскетизма в пустыне. В народном календаре эта дата закрепилась под говорящими именами: Параскева Грязниха, Параскева Льняниха, Трепальница и Порошиха. На Руси святую Параскеву считали главной небесной покровительницей женщин, хранительницей семейного очага, заступницей беременных и верной помощницей в рукоделии.

Осенняя погода к этой дате традиционно окончательно портилась. Дожди вперемешку с мокрым снегом размывали последние сухие дороги, превращая землю в липкую жижу. В народе вздыхали: "На Грязниху не бывает сухо", "Параскева хмурится, на дворе грязь клубится". Однако сырость под ногами никого не пугала: предки знали, что именно в этот день закладывается фундамент женского благополучия на весь предстоящий год.

Льняные смотрины и битва за приданое

С раннего утра в крестьянских избах раздавался ритмичный треск: женщины дружно садились за обработку льна. Считалось, что на Параскеву лен "доходит" до нужной кондиции, поэтому его начинали мять и трепать на специальных станках. В деревнях говорили: "Мни лен доле, волокна будет боле".

Для молодых незамужних девушек этот день превращался в настоящий экзамен на зрелость — устраивались традиционные "льняные смотрины". Первые вытрепанные, шелковистые и белоснежные пучки льна вывешивали у ворот или несли в храм, чтобы показать будущим женихам и придирчивым свекровям свое мастерство. Считалось, что трудолюбивая рукодельница, показавшая идеальный лен на Параскеву, обязательно выйдет замуж за богатого и доброго парня до наступления Масленицы.

Строгие женские табу: почему нельзя смеяться и стирать

В день Параскевы Грязнихи действовали жесткие запреты, касающиеся в первую очередь прекрасного пола:

Категорически запрещалось громко смеяться, хохотать и устраивать шумные гулянья. Старики сурово предупреждали: кто на Параскеву много смеется и заливается, тот в старости будет лить горькие слезы и закончит дни в одиночестве.

Нельзя было стирать белье, полоскать одежду в реке и мыть полы в избе. Предки верили, что грязная вода в этот день способна буквально "смыть" женское здоровье, красоту и семейное счастье, открыв дорогу болезням.

Строго воспрещалось прясть пряжу. Мять и трепать лен разрешалось, но крутить нити и садиться за веретено считалось великим грехом: верили, что летящая кострика может запорошить глаза самой святой Параскеве, наславшей за это слепоту на нарушительницу.

Беременным женщинам запрещалось расчесывать волосы частым гребнем и стричь косы, чтобы не лишить будущего ребенка жизненных сил и не усложнить роды.

Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу: липкая дорожная слякоть грозила намертво остановить повозку и навлечь затяжные неприятности.

Примета конского копыта: когда нагрянет зима

Дорожная слякоть 27 октября служила предкам безошибочным календарем. Существовал знаменитый крестьянский ориентир: если на дорогах развезло такую грязь, что отпечаток лошадиного копыта моментально заполняется водой, то до установления настоящей, санной зимы со снегом и морозами остается ровно четыре недели.

Поведение птиц и небосвод также давали точные подсказки:

Если на Параскеву стоит ясная и сухая погода — лето в следующем году выдастся неурожайным и засушливым.

Вороны громко каркают и садятся на нижние ветви деревьев — верный знак скорого штормового ветра с дождем.

Если ночью небо затянуто тучами, а звезд не видно — снежный покров ляжет на землю нескоро.

Южный ветер предвещал скорую оттепель, а северный — резкий приход сухих ночных заморозков.

Проведите день Параскевы Грязнихи в спокойных домашних трудах, окружите заботой матерей и дочерей, сохраняйте мир в мыслях — и святая покровительница надежно укроет ваш очаг от любых жизненных невзгод.