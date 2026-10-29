Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты

Тайна гибели Соседова вышла наружу Дана Борисова обвинила дочь в воровстве Тесты Игры Сонник

Топ новостей недели

Измотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признаниеИзмотанный недугом Олег Газманов сделал тревожное признание Смертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мирСмертоносная ловушка Чернобыля: сенсационная находка ученых спустя 40 лет после взрыва встревожила мир Анастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницыАнастасия Волочкова показала пугающие кадры из больницы "Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва"Может жить, а может нет": смертельный прогноз врача довел до дрожи Дмитрия Диброва

Лента новостей

Четверг 29 октября

14:51"Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие 14:48Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты 14:19В Кремле состоялся гала-концерт "Моя Россия, моя семья" 12:57Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы 12:51Собянин: В инновационном центре "Сколково" построят два технопарка 11:14Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя 11:10Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг 11:09С вечера 28 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА – Собянин  09:29Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус 00:32Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза 17:20Воробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья 17:15Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году 14:24Доктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 13:35Парламентская ассамблея ОДКБ призвала мировые парламенты защитить наследие Нюрнберга 11:18Деньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья 10:27Сергей Собянин рассказал, каким будет новый спортивный комплекс в Зябликове 09:39Директор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей 00:50Почему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться 16:51Адвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам 14:38Сергей Собянин: В Москве за три года построят 49 спортивных объектов 14:32Без лишних ожиданий: как "Умная госпитализация" помогает москвичам быстрее попасть на лечение 14:26"Она его ждала": сестра Михаила Ефремова выдала всю правду о личной жизни актера 13:58Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реставрации гостиницы "Пекин" 12:42Озверевшая Дана Борисова выставила родную дочь воровкой и выжила из дома 11:56По программе "Приведи друга" в больницы Подмосковья пришли более 2,2 тысячи медиков 10:55"Если я буду что-то говорить, то получу наказание!": тайна жуткой гибели Сергея Соседова вышла наружу 09:29Не на шутку испуганная Долина пошла на отчаянный шаг после наказания за мигалки 03:16Эта примета 27 октября безошибочно укажет дату прихода зимы 00:14Назван простой обряд на Параскеву 27 октября, который подарит богатство и искупает в любви 18:00Собянин: Продолжим обновление и развитие культурных учреждений и парков Москвы 17:44AVA Technologies расширяет выпуск круглых воздуховодов 16:54Скандалы на ровном месте и угрозы разрыва: как пережить полнолунный психоз и сохранить семью 15:16Свинец и кадмий в тарелке: модная экоупаковка оказалась скрытой угрозой для здоровья 13:55Вскрылась страшная тайна, почему Самойлова не посадила стрелявшего Джигана 12:08Смертоносный вирус вырвался на свободу: ВИЧ косит благополучных россиян и передается прямо в больницах 11:28Сергей Собянин рассказал о новой школе в районе Южное Бутово 10:51Нелепая оплошность на чужбине навсегда разлучила Аллу Пугачеву с "Кристиной" 09:22"Скоропостижно скончался": снимок Галустяна в траурной рамке довел россиян до предынфарктного состояния 00:21Вот почему 26 октября категорически нельзя мыться после захода солнца 18:18Пришел посмотреть кино. А там – про тебя 15:22Ешьте это, чтобы не растолстеть: гастрономический гороскоп на холодный ноябрь для всех знаков 11:30"Закончат как Дибровы": о печальном конце брака Петросяна и Брухуновой заговорили в Сети 06:06Книга судеб на черном небе: какая пугающая тайна ночного сияния 25 октября определит будущее семьи 18:52Кровожадный вампир или дикий оборотень: какой монстр дремлет внутри вашего знака зодиака 15:225 книг о тоске по прошлому 11:48"Хватит давиться водой!": доктор Мясников в пух и прах разнес популярные мифы о напитках 06:57Сделаете это 24 октября – увязнете в нищете и долгах 17:51"Нас самих развели!": потерявшая квартиру Долина вместе с Волочковой и Шаляпиным вляпалась в новую аферу 16:03"Срок любви имеет срок годности!": Иван Янковский ошарашил признанием о расставании 14:13"Занял собой все Лужники!": располневший Жуков взбесил Кушанашвили показной любовью к жиру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты

Фото: magnific.com
204

Спектакли, концерт Нины Фокиной, выставка "РусАртСтиль" и первые анонсы новогодних представлений – в афише на ноябрь.

ТЕАТР

"Москва-Петушки"

Фото: пресс-служба

Поэму Венедикта Ерофеева "Москва–Петушки" многие называют культовой и знают практически наизусть. Однако режиссер Федор Малышев предлагает прочитать классическую "одиссею в электричке" не как историю о пьянстве, а как путешествие души – странствие по закоулкам бессознательного и поиску смысла. В спектакле театра "Кашемир" Веничка предстает как путник по внутренним мирам: на пути он встречает друзей, любимых и разные стороны собственной личности, размышляет о судьбах народа, философии и культуре.

Когда: 6 ноября в 20:00 и 23 ноября в 20:00

Где: Мастерская "12" Никиты Михалкова (6 ноября) и "Дворец на Яузе" (23 ноября)

Билеты на сайте

Категория 18+

Мюзикл "Дракула"

Фото: пресс-служба

Этот масштабный проект готовился больше года: шились эффектные костюмы, изготавливались современные декорации, создавалась оригинальная музыка и, конечно, шел активный кастинг. В итоге все совпало: мировая премьера мюзикла "Дракула", созданного по мотивам оригинального романа Брэма Стокера, стала настоящей театральной сенсацией.

Когда: 11 ноября в 19:00

Где: "Театриум на Серпуховке" (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 16+

Комедия "Мой бедный Марат"

Фото: пресс-служба

В основе этой постановки – пьеса Алексея Арбузова, одного из самых проникновенных драматургов советского времени. Его произведения всегда отличались редкой способностью говорить о сложном просто, а о вечном – искренне. "Мой бедный Марат" — как раз такая история: на фоне суровых лет войны судьба сводит троих молодых людей — Марата, Лику и Леонидика. Особую глубину и современное звучание этой классической истории придает актерский ансамбль: Иван Стебунов, Ольга Арнтгольц, а также Станислав Мотырев или Михаил Маликов (в зависимости от состава).

Когда: 12 ноября в 19:00

Где: "Дворец на Яузе" (площадь Журавлева, 1)

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль "Жизнь Ж…"

Фото: пресс-служба

Это – спектакль без слов, где тишина звучит громче любых реплик. В жанре "белой клоунады" для взрослых Виктория Мустафина и Ольга Аничкова проживут на сцене целую жизнь – от детства до старости. Смешное здесь соседствует с горьким, узнаваемое – с пронзительным: старые чемоданы, пластмассовые куклы, паузы, в которых умещается целая эпоха.

Когда: 13 ноября в 19:00

Где: музей-театр "Булгаковский дом" (ул. Большая Садовая, 10)

Билеты на сайте

Категория 16+

Драма "Двое на качелях"

Фото: пресс-служба

Трогательная, невероятно нежная, временами смешная и в то же время грустная – это все про постановку "Двое на качелях". На сцене разворачивается история о двух героях, которые настолько разные, что, кажется, никогда не смогут понять друг друга. Они оба хватаются на свое случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Но смогут ли они быть вместе? Еще в 2013 году "Двое на качелях" были удостоены премии "Звезда Театрала -2013" в категории "Лучшая антреприза", и с тех пор постановка продолжает трогать сердца зрителей. В том числе – благодаря проникновенной игре актеров, исполняющих главные роли – Григорию Антипенко и Татьяне Арнтгольц.

Когда: 14 ноября в 19:30

Где: "Театриум на Серпуховке" (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 12+

Мюзикл "Гладиатор"

Фото: пресс-служба

Мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. Но "Гладиатор" – не просто пересказ знакомой всем истории, а оживленное переосмысление древних мифов, наполненное духом бунта и стремлением к справедливости. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. Лишившись всего, он сохраняет лишь одну ценность – непреклонную силу духа и жажду мести.

Когда: 15 ноября в 20:00

Где: "Театриум на Серпуховке" (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 16+

Комедия "Укрощение строптивого"

Фото: пресс-служба

Всех зрителей ждет путешествие в чарующую Южную Италию — туда, где воздух пропитан сладким запахом мандаринов, вино льется рекой, а жизнь течет в ритме веселых песен и страстных танцев. В этом уголке, где каждый закат становится поводом для праздника, разворачивается история, способная затмить даже самое яркое солнце: столкновение двух непокорных натур, в котором страсть рождается из противостояния.

Когда: 18 ноября в 19:00

Где: "Театриум на Серпуховке" (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль: "Без Есенина"

Фото: пресс-служба

На сцене трое: танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Но все внимание приковано к невидимому четвертому – Сергею Есенину. Он здесь везде и нигде: в паузах, в взглядах, в пустых стульях – как тень у шторы или незаконченная строка.

Когда: 27 ноября в 20:00

Где: "Дворец на Яузе" (площадь Журавлева, 1)

Билеты на сайте

Категория 18+

КОНЦЕРТЫ

Концерт Нины Фокиной

Фото: пресс-служба

8 ноября в Москве состоится сольный концерт певицы Нины Фокиной. Это событие станет финалом масштабного музыкального года исполнительницы, а также презентацией нового альбома, который каждый гость получит в подарок до официального релиза. С мая певица запустила уникальный музыкальный цикл, выпуская по одному синглу каждый месяц. Эти треки – не просто песни, а главы одной большой истории. В них певица рассказывает о родном крае, близких людях и родных местах, через творчество знакомя слушателей как с душой Архангельской области и северного края, так и с бешеным ритмом столицы. По словам певицы, этот путь – от истоков до новой себя, поддержка родных сердцу людей и творческий поиск – все это ляжет в основу всей концертной программы.

Когда: 8 ноября в 18:00

Где: концертный зал "Бородино Конгресс-холл" (ул. Русаковская, д.13 с.5)

Билеты на сайте

Категория 12+

ВЫСТАВКИ

Выставка РусАртСтиль

Фото: фотоархив выставки "РусАртСтиль"

В Москве пройдет ХII выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль". Мероприятие соберет около 250 участников из 23 регионов страны. Гостей ждут авторская керамика и фарфор, редкие украшения, эмальерное искусство, художественные изделия из стекла, металла, камня и кожи, тончайшее кружево, вышивка, резьба и роспись по дереву, эксклюзивные художественные куклы, живопись, изделия из пуха и войлока, а также дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Посетители смогут не только насладиться эстетикой, но и найти оригинальные подарки ручной работы к Новому году и не только.

Когда: с 18 по 22 ноября 2026 года

Где: "Ивент-холл Даниловский" (Дубининская ул., 71)

Категория 0+

СКОРО

Ноябрь знаменует начало прекрасной поры Предновогодья. Театры и концертные площадки начинают планировать новогодние представления и рождественские спектакли. Редакция Клео.ру представляет первые анонсы нового сезона.

Киноелка на Мосфильме

Фото: пресс-служба

С 19 декабря по 8 января на главной киностудии страны будет проходить масштабное новогоднее представление для всей семьи. В этом сезоне проект "Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие и предлагает зрителю событие под названием "Вместе в Новый год!", приуроченное к Году единства народов России. Шоу пройдет в формате интерактивного семейного мюзикла, где в центре сюжета – главный зимний волшебник Дед Мороз, Снегурочка и их команда. История разворачивается вокруг захватывающего путешествия Снегурочки в будущее.

Когда: с 19 декабря 2026 по 8 января 2027

Где: киноконцерн "Мосфильм"(ул. Мосфильмовская д. 1)

Билеты на сайте

Категория 0+

Новогоднее шоу "Алиса и время чудес"

Фото: пресс-служба

В концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты" с 25 по 30 декабря и со 2 по 8 января 2027 года пройдет новогоднее шоу "Алиса и время чудес". В основе сюжета – приключения героев "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. В программе объединят театральные сцены, цирковые номера и классическую музыку. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Иоганна Штрауса и Эдварда Грига в авторских аранжировках.

Когда: 25–30 декабря 2026 года и 2–8 января 2027 года

Где: концертный зал "Москва" (проспект Андропова, д. 1)

Билеты на сайте

Категория 0+

МГАСО открывает НОВЫЙ СЕЗОН 2026/27

Фото: Евгений Евтюхов (МГАСО).

Московский государственный академический симфонический оркестр открыл 84-й концертный сезон 2026/2027 гг. – третий сезон с художественным руководителем оркестра, дирижером Иваном Никифорчиным. Оркестр представляет именной Абонемент № 33 – концерты будут проходить в Концертном зале им.П.И.Чайковского, с Иваном Никифорчиным и солистом Иваном Бессоновым. 30 декабря 2026 г. МГАСО и Иван Никифорчин традиционно проводят уходящий год в Большом зале консерватории под чудесную музыку семейства Штраусов и их современников на концерте "Новый год с МГАСО".

Билеты на сайте

Категория 6+

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2026, 14:48
Фото: magnific.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы

Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы
Ученые сделали открытие, которое заставит многих изменить свой образ жизни. В юности и ранней зрелости проблемы со здоровьем кажутся чем-то далеким и почти нереальным, а лишние килограммы на талии воспринимаются исключительно как досадный эстетический дефект.

Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг

Оставшаяся без концертов Долина отважилась на беспрецедентный шаг
Череда громких репутационных скандалов нанесла сокрушительный удар по востребованности народной артистки. Приближение новогодних праздников для звезд отечественного шоу-бизнеса традиционно знаменует начало "золотого сезона", когда ценники на частные выступления взлетают в два, а то и в три раза.

Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус

Шансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус
Драматическая борьба за жизнь легендарной советской актрисы в стенах столичной реанимации подошла к страшной черте. Медицинские сводки из стен закрытого реанимационного отделения столичной больницы принесли новость, от которой содрогнулись миллионы почитателей советского кинематографа.

Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза

Слепота отступит: какой чудодейственный обряд 29 октября на Лонгина Сотника исцеляет глаза
Этот особый день осеннего календаря издревле наделяли мощной исцеляющей силой, способной вернуть людям ясное зрение и защитить дом от любых невидимых недугов. В четверг, 29 октября 2026 года, православный мир чтит память святого мученика Лонгина Сотника — римского воина, стоявшего на страже у подножия распятого Христа и первым исповедавшего Его Сыном Божиим.

Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году

Сжечь дотла: от какого опасного груза знакам зодиака пора избавиться ради спасения в 2027 году
Космический маятник запустил беспощадную чистку судеб, заставляя каждого сбросить балласт, пока он окончательно не утянул на дно. До наступления 2027 года еще есть время, однако грандиозная ревизия человеческих судеб уже вступила в свои права.

Выбор читателей

27/10ВтрАдвокат Джигана сделал громкое заявление из-за его миллионного долга по алиментам 28/10СрдДоктор Мясников жестко осадил врачей, запугивающих пациентов статинами 28/10СрдПочему 28 октября на Ефима категорически нельзя стирать и убираться 28/10СрдДеньги не спасут: ученые раскрыли единственный секрет истинного счастья 28/10СрдДиректор Ларисы Долиной пригрозил судебными исками за мемы и коллажи с певицей 29/10ЧтвШансов на спасение нет: впавшей в кому Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус