Афиша мероприятий на ноябрь-2026: выставки, спектакли и концерты

Спектакли, концерт Нины Фокиной, выставка "РусАртСтиль" и первые анонсы новогодних представлений – в афише на ноябрь.



ТЕАТР

"Москва-Петушки"

Поэму Венедикта Ерофеева "Москва–Петушки" многие называют культовой и знают практически наизусть. Однако режиссер Федор Малышев предлагает прочитать классическую "одиссею в электричке" не как историю о пьянстве, а как путешествие души – странствие по закоулкам бессознательного и поиску смысла. В спектакле театра "Кашемир" Веничка предстает как путник по внутренним мирам: на пути он встречает друзей, любимых и разные стороны собственной личности, размышляет о судьбах народа, философии и культуре.

Когда: 6 ноября в 20:00 и 23 ноября в 20:00

Где: Мастерская "12" Никиты Михалкова (6 ноября) и "Дворец на Яузе" (23 ноября)

Билеты на сайте

Категория 18+

Мюзикл "Дракула"

Этот масштабный проект готовился больше года: шились эффектные костюмы, изготавливались современные декорации, создавалась оригинальная музыка и, конечно, шел активный кастинг. В итоге все совпало: мировая премьера мюзикла "Дракула", созданного по мотивам оригинального романа Брэма Стокера, стала настоящей театральной сенсацией.

Когда: 11 ноября в 19:00

Где: "Театриум на Серпуховке" (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 16+

Комедия "Мой бедный Марат"

В основе этой постановки – пьеса Алексея Арбузова, одного из самых проникновенных драматургов советского времени. Его произведения всегда отличались редкой способностью говорить о сложном просто, а о вечном – искренне. "Мой бедный Марат" — как раз такая история: на фоне суровых лет войны судьба сводит троих молодых людей — Марата, Лику и Леонидика. Особую глубину и современное звучание этой классической истории придает актерский ансамбль: Иван Стебунов, Ольга Арнтгольц, а также Станислав Мотырев или Михаил Маликов (в зависимости от состава).



Когда: 12 ноября в 19:00

Где: "Дворец на Яузе" (площадь Журавлева, 1)

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль "Жизнь Ж…"

Это – спектакль без слов, где тишина звучит громче любых реплик. В жанре "белой клоунады" для взрослых Виктория Мустафина и Ольга Аничкова проживут на сцене целую жизнь – от детства до старости. Смешное здесь соседствует с горьким, узнаваемое – с пронзительным: старые чемоданы, пластмассовые куклы, паузы, в которых умещается целая эпоха.

Когда: 13 ноября в 19:00

Где: музей-театр "Булгаковский дом" (ул. Большая Садовая, 10)

Билеты на сайте

Категория 16+

Драма "Двое на качелях"

Трогательная, невероятно нежная, временами смешная и в то же время грустная – это все про постановку "Двое на качелях". На сцене разворачивается история о двух героях, которые настолько разные, что, кажется, никогда не смогут понять друг друга. Они оба хватаются на свое случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Но смогут ли они быть вместе? Еще в 2013 году "Двое на качелях" были удостоены премии "Звезда Театрала -2013" в категории "Лучшая антреприза", и с тех пор постановка продолжает трогать сердца зрителей. В том числе – благодаря проникновенной игре актеров, исполняющих главные роли – Григорию Антипенко и Татьяне Арнтгольц.

Когда: 14 ноября в 19:30

Где: "Театриум на Серпуховке" (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 12+

Мюзикл "Гладиатор"

Мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. Но "Гладиатор" – не просто пересказ знакомой всем истории, а оживленное переосмысление древних мифов, наполненное духом бунта и стремлением к справедливости. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. Лишившись всего, он сохраняет лишь одну ценность – непреклонную силу духа и жажду мести.



Когда: 15 ноября в 20:00

Где: "Театриум на Серпуховке" (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 16+

Комедия "Укрощение строптивого"

Всех зрителей ждет путешествие в чарующую Южную Италию — туда, где воздух пропитан сладким запахом мандаринов, вино льется рекой, а жизнь течет в ритме веселых песен и страстных танцев. В этом уголке, где каждый закат становится поводом для праздника, разворачивается история, способная затмить даже самое яркое солнце: столкновение двух непокорных натур, в котором страсть рождается из противостояния.

Когда: 18 ноября в 19:00

Где: "Театриум на Серпуховке" (ул. Павловская, 6)

Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль: "Без Есенина"

На сцене трое: танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Но все внимание приковано к невидимому четвертому – Сергею Есенину. Он здесь везде и нигде: в паузах, в взглядах, в пустых стульях – как тень у шторы или незаконченная строка.

Когда: 27 ноября в 20:00

Где: "Дворец на Яузе" (площадь Журавлева, 1)

Билеты на сайте

Категория 18+

КОНЦЕРТЫ

Концерт Нины Фокиной

8 ноября в Москве состоится сольный концерт певицы Нины Фокиной. Это событие станет финалом масштабного музыкального года исполнительницы, а также презентацией нового альбома, который каждый гость получит в подарок до официального релиза. С мая певица запустила уникальный музыкальный цикл, выпуская по одному синглу каждый месяц. Эти треки – не просто песни, а главы одной большой истории. В них певица рассказывает о родном крае, близких людях и родных местах, через творчество знакомя слушателей как с душой Архангельской области и северного края, так и с бешеным ритмом столицы. По словам певицы, этот путь – от истоков до новой себя, поддержка родных сердцу людей и творческий поиск – все это ляжет в основу всей концертной программы.



Когда: 8 ноября в 18:00

Где: концертный зал "Бородино Конгресс-холл" (ул. Русаковская, д.13 с.5)

Билеты на сайте

Категория 12+

ВЫСТАВКИ

Выставка РусАртСтиль

В Москве пройдет ХII выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России "РусАртСтиль". Мероприятие соберет около 250 участников из 23 регионов страны. Гостей ждут авторская керамика и фарфор, редкие украшения, эмальерное искусство, художественные изделия из стекла, металла, камня и кожи, тончайшее кружево, вышивка, резьба и роспись по дереву, эксклюзивные художественные куклы, живопись, изделия из пуха и войлока, а также дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. Посетители смогут не только насладиться эстетикой, но и найти оригинальные подарки ручной работы к Новому году и не только.

Когда: с 18 по 22 ноября 2026 года

Где: "Ивент-холл Даниловский" (Дубининская ул., 71)

Категория 0+

СКОРО

Ноябрь знаменует начало прекрасной поры Предновогодья. Театры и концертные площадки начинают планировать новогодние представления и рождественские спектакли. Редакция Клео.ру представляет первые анонсы нового сезона.

Киноелка на Мосфильме

С 19 декабря по 8 января на главной киностудии страны будет проходить масштабное новогоднее представление для всей семьи. В этом сезоне проект "Киноелка на Мосфильме" отмечает 15-летие и предлагает зрителю событие под названием "Вместе в Новый год!", приуроченное к Году единства народов России. Шоу пройдет в формате интерактивного семейного мюзикла, где в центре сюжета – главный зимний волшебник Дед Мороз, Снегурочка и их команда. История разворачивается вокруг захватывающего путешествия Снегурочки в будущее.

Когда: с 19 декабря 2026 по 8 января 2027

Где: киноконцерн "Мосфильм"(ул. Мосфильмовская д. 1)

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Новогоднее шоу "Алиса и время чудес"

В концертном зале "Москва" в парке "Остров Мечты" с 25 по 30 декабря и со 2 по 8 января 2027 года пройдет новогоднее шоу "Алиса и время чудес". В основе сюжета – приключения героев "Алисы в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. В программе объединят театральные сцены, цирковые номера и классическую музыку. Прозвучат произведения Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Иоганна Штрауса и Эдварда Грига в авторских аранжировках.



Когда: 25–30 декабря 2026 года и 2–8 января 2027 года

Где: концертный зал "Москва" (проспект Андропова, д. 1)

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МГАСО открывает НОВЫЙ СЕЗОН 2026/27

Московский государственный академический симфонический оркестр открыл 84-й концертный сезон 2026/2027 гг. – третий сезон с художественным руководителем оркестра, дирижером Иваном Никифорчиным. Оркестр представляет именной Абонемент № 33 – концерты будут проходить в Концертном зале им.П.И.Чайковского, с Иваном Никифорчиным и солистом Иваном Бессоновым. 30 декабря 2026 г. МГАСО и Иван Никифорчин традиционно проводят уходящий год в Большом зале консерватории под чудесную музыку семейства Штраусов и их современников на концерте "Новый год с МГАСО".

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