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Среда 28 октября

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Парламентская ассамблея ОДКБ призвала мировые парламенты защитить наследие Нюрнберга

Фото: сайт ПА ОДКБ
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ПА ОДКБ приняла обращение к зарубежным коллегам к 80-летию приговора Нюрнбергского трибунала.

В документе подчеркивается непреходящая историческая роль процесса, который навсегда закрепил преступный характер идеологии нацизма и определил наказание тем, кто развязал самую разрушительную войну в истории человечества.

В Ассамблее заявили, что сегодня сохранение исторической правды — вопрос общей ответственности за стабильное мироустройство.

"Осознавая ответственность за исторические судьбы народов мира, ПА ОДКБ призывает международное сообщество рассматривать приговор Трибунала как незыблемую и не подлежащую пересмотру основу современного международного права и миропорядка", — отмечается в обращении.

Парламентариев других стран призвали ориентироваться на решения Нюрнберга в законотворческой работе: противодействовать попыткам оправдания нацизма, беречь память о жертвах Второй мировой войны и давать принципиальную правовую оценку вновь открывающимся фактам военных преступлений.

Обращение продолжает системную работу государств — участников ОДКБ по защите исторической правды. Ранее Ассамблея разработала и утвердила модельные законодательные рекомендации по противодействию реабилитации нацизма, борьбе с нетерпимостью и гармонизации уголовного права за преступления против мира и безопасности. Документ также опирается на совместные заявления министров иностранных дел стран — членов организации.

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28 октября 2026, 13:35
Фото: сайт ПА ОДКБ
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