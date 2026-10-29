Эта распространенная привычка молодости незаметно запускает онкологические процессы

Ученые сделали открытие, которое заставит многих изменить свой образ жизни.

В юности и ранней зрелости проблемы со здоровьем кажутся чем-то далеким и почти нереальным, а лишние килограммы на талии воспринимаются исключительно как досадный эстетический дефект. Однако медицинская наука все чаще доказывает: биологический счет за ошибки молодости организм предъявляет с неумолимой жестокостью. Как сообщает популярное издание Ridlife, масштабное исследование ученых из Католического университета Кореи в Сеуле выявило прямую и пугающую связь между избыточным весом в возрасте от 20 до 39 лет и повышенным риском развития онкологических заболеваний в последующие периоды жизни.

Размах научной работы поражает воображение даже маститых эпидемиологов. В поле зрения южнокорейских специалистов попали свыше шести миллионов взрослых людей. В начале эксперимента все участники прошли тщательное медицинское обследование и были признаны абсолютно здоровыми. На протяжении десяти лет медики непрерывно отслеживали образ жизни добровольцев, динамику их веса и малейшие изменения в состоянии внутренних органов.

Цифры, заставляющие пересмотреть рацион

Результаты десятилетнего мониторинга оказались предельно показательными. За время наблюдений злокачественные опухоли диагностировали у 1,8% участников, чей индекс массы тела изначально находился в пределах медицинской нормы. Однако среди людей с подтвержденным ожирением этот показатель подскочил до 2,2%. В группе добровольцев, страдавших тяжелыми формами ожирения, уровень заболеваемости раком достиг критических 2,6%.

Особое внимание авторы работы обратили на распределение жировых отложений на теле. Самые тревожные и высокие показатели онкологической заболеваемости зафиксировали у пациентов с избыточным абдоминальным жиром. Жировые скопления в области живота, известные как висцеральный жир, ученые давно называют опасным эндокринным органом. Он провоцирует системное микровоспаление в тканях, нарушает чувствительность клеток к инсулину и в прямом смысле слова перегружает внутренние органы токсичными продуктами распада.

Мишени для опухолей: щитовидная железа и женское здоровье

Анализируя медицинские карточки заболевших, исследователи обнаружили наиболее тесную взаимосвязь лишних килограммов с тремя конкретными видами онкологии. Под удар жировой ткани в первую очередь попали:

рак щитовидной железы;

рак эндометрия (слизистой оболочки матки);

рак яичников.

При этом исследователи столкнулись с неожиданным научным парадоксом. Вопреки распространенным ранее медицинским теориям, для рака молочной железы статистически значимой связи с избыточным весом в молодом возрасте выявить так и не удалось. Это лишний раз доказывает, что влияние жировых клеток на гормонозависимые опухоли устроено куда сложнее, чем предполагалось ранее.

Важное предостережение ученых

Авторы фундаментального труда подчеркивают: контроль за массой тела в раннем взрослом возрасте жизненно необходим каждому человеку, заботящемуся о собственном долголетии. Однако исследователи призывают не впадать в панику и трезво оценивать выводы науки.

Наблюдательное исследование фиксирует четкую статистическую закономерность, но пока не доказывает со стопроцентной гарантией, что именно жир является прямой первопричиной мутации клеток. Кроме того, современной медицине еще только предстоит выяснить, способно ли намеренное похудение в зрелом возрасте полностью свести на нет уже накопленные онкологические риски. Пока ученые готовят новые этапы клинических испытаний, врачи сходятся в главном: умеренность в еде, отказ от фастфуда и поддержание стройности с молодых лет остаются самой доступной и надежной страховкой от опаснейших недугов.