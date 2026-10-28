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Среда 28 октября

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Воробьёв наградил волонтёров на форуме в Доме правительства Подмосковья

Фото: пресс-служба правительства Московской области
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В Доме правительства Московской области прошёл форум волонтёров накануне Дня добровольца, который отмечают 29 октября. На нем собрались около 200 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Форум прошёл в рамках задач нацпроекта "Молодёжь и дети".

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил волонтёров и вручил областные награды. «Мы регулярно отправляем на передовую технику, оборудование, разные необходимые вещи. Без людей, которых вы объединили, мы не смогли бы наполнить эти многочисленные фуры. Поэтому спасибо, что вы у нас есть», – сказал Воробьёв.

Участников приветствовали руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и Герой России, депутат Госдумы Людмила Болилая. Болилая подчеркнула, что важна любая помощь. «Даже тот, кто просто молится за наших бойцов или вяжет для фронта носки, уже оказывает огромную помощь», – заявила она.

Почётную грамоту получила Ирина Харькова, руководитель движения «Шаховская нашим». Она мама участника СВО. Движение началось у неё дома на кухне с пяти человек, а теперь в команде их 700.

Благодарственное письмо вручили Анастасии Корневой из Долгопрудного. Её команда из 150 человек шьёт антидроновые пончо.

Цветы губернатор Подмосковья подарил 14-летней Софии Юринской. Она нарисовала для бойцов более 13 тысяч открыток-талисманов.

На выставке показали маскировочные сети, печи-буржуйки, антидроновые одеяла и тактические браслеты из паракорда. Ветераны из Дубны представили подушки для раненых. Затем волонтёры СВО обменивались опытом, а координаторы провели стратегическую сессию.

Движение «Волонтеры Подмосковья» существует с 2020 года. Сейчас в нём 75 тысяч человек, в 2026 году к нему присоединились 13 тысяч добровольцев. Через 86 пунктов сбора в рамках «Доброго дела» отправлено более 12 тысяч тонн помощи.

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28 октября 2026, 17:20
Фото: пресс-служба правительства Московской области
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